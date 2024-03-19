Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti - Son Dakika
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Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti

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Trabzonspor ve Beşiktaş gibi takımların formalarını giyen eski Milli oyuncu Ersen Martin, aort damarı yırtılması sonucu yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etti. 44 yaşındaki futbolcu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

19.03.2024 23:34  Güncelleme: 23:54
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Ülkemizde, Trabzonspor ve Beşiktaş gibi takımların formalarını giyen eski milli oyuncu Ersen Martin yaşamını yitirdi.

Aort damarı yırtıldığı için uzun süre yoğun bakımda kalan ve daha sonra hastalıkla boğuşan Ersen Martin, 44 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti
Ersen Martin

ERSEN MARTİN KİMDİR?

23 Mayıs 1979'da Almanya'da dünyaya gelen Ersen Martin, futbola Nürnberg altyapısında başladı. U19 takımında oynadıktan sonra A takıma yükselen Ersen, 1999 yazında Beşiktaş'a transfer olan Martin 2000/2001 sezonunu Siirt Jetpa'da kiralık geçirdi. 2001/2002 sezonunda Göztepe'ye transfer olan Ersen Martin, 2002 yazında Denizlispor'a gitti. Burada 3 sezon oynayan Ersen Martin, 2005-2006 sezonunu Ankaraspor'da geçirdi.

2006 yazında Trabzonspor'a imza atan milli futbolcu, 2007/2008 sezonunda Recreativo Huelva'ya 1.1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. İspanya'da iki sezon geçiren Ersen Martin, Sivasspor formasıyla ülkemize geri döndü.

Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti
Ersen Martin

Daha sonra Manisaspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği'nde oynayan Ersen, 2013 yılında Eyüpspor forması giyerken kariyerini noktaladı. Ersen Martin, kulüp kariyeri boyunca 371 resmi maça çıkıp 101 gol attı, 27 de asist yaptı. 2004 yılında ilk kez milli olan Ersen, A milli formayı 3 maçta giydi ancak gol sevinci yaşayamadı.

Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti

Ersen Martin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti - Son Dakika

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