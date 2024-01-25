Eskişehirspor, İnegöl Kafkas Kulübü kaptanı Cihan Çimen\'i transfer etti

2023-2024 sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) için transfer çalışmalarına devam eden Eskişehirspor, kariyerinde geçen yıl Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk yaşayarak TFF 3. Lig'e yükselen İnegöl Kafkas Kulübü kaptanı Cihan Çimen ile anlaşma yaparak renklerine bağladı.

Eskişehirspor, ara transfer döneminde yeni bir tecrübeli stoper oyuncusu daha kadrosuna kattı. Siyah-kırmızılı ekip, son olarak TFF 3. Lig'e yükselen İnegöl Kafkas Kulübü kaptanı Cihan Çimen i ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan yapılan açıklamaya göre, "Kulübümüz geçen sene Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk yaşayarak TFF 3. Lig'e yükselen İnegöl Kafkas Kulübü kaptanı, stoper mevkiinde oynayan Cihan Çimen'i transfer etmiştir. Başkanımız Erkan Koca ve Başkan Vekilimiz Özgür Marankoz ile bir araya gelerek anlaşan Cihan Çimen'e şampiyonluk yolunda şanlı formamızın altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. - ESKİŞEHİR