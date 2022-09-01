Antrenör Cüneyt Biçer son hazırlık sürecini değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Antrenör Cüneyt Biçer son hazırlık sürecini değerlendirdi

01.09.2022 09:58
Antrenör Cüneyt Biçer son hazırlık sürecini değerlendirdi

Eskişehirspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer kamp döneminin başından bu yana güzel bir gelişim kat ettiklerini belirterek, "Kaybetmeden kazanmanın yolunu arayan bir takım olarak sahada mücadele edeceğiz" dedi.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer kamp döneminin başından bu yana güzel bir gelişim kat ettiklerini belirterek, "Kaybetmeden kazanmanın yolunu arayan bir takım olarak sahada mücadele edeceğiz" dedi.

Sezon öncesi iyi bir hazırlık dönemini geride bıraktıklarını anlatan Eskişehirspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, yaklaşık 40 günlük bir kamp programı sonunda futbolcuların güzel bir gelişim gösterdiklerini dile getirdi. Göreve geldiği günden itibaren önemli bir yol kat ettiklerine dikkat çeken Biçer, "Takımı tam anlamı ile tanıdım demek doğru olmaz hala daha oyuncuların yeni bölge ve durumlarda neler yapabileceklerini gözlemliyoruz" şeklinde konuştu.

"Belirli bir noktaya ulaştık"

Teknik ekibin oyuncu gurubuna zihinsel olarak daha da yaklaştığını ifade eden antrenör Biçer, "Oyuncular artık saha içerisinde görmek istediklerimizi bize çok net gösteriyor. Fakat tanıma süreci tamamlandı diyemem. Birçok oyuncunun farklı özellikleri her gün meydana çıkacaktır. Başlangıçtan itibaren belirli bir noktaya ulaştık ve en azından birbirimizden ne istediğimizi biliyoruz" dedi.

"Başlangıç her zaman zordur"

Eskişehirspor adına ligin pazar günü oynanacak olan Derincespor ile başlayacağını söyleyen Biçer, konu ile alakalı olarak sözlerine şu şekilde devam etti:

"Sezona iyi hazırlandık. Oyuncu arkadaşlar da oynadıkları oyundan keyif almaya başladılar. Başlangıç her zaman zordur. Ligin ilk maçı kolay olmayacak ama bizim için hedef, maçı en iyi şekilde tamamlamaktır. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Basın toplantısına geldiğimiz ilk gün de dediğimiz gibi kulübün aşağıya inişini durdurmak istiyoruz. En azından kendimizi içeride motivasyon olarak buna hazırladık. Buradan bir basamak ile tekrar yukarı lige sıçrayacak süreci kazanacağımıza inanıyoruz. Endişeleri güvene çevirip arkamıza alabilirsek çok daha iyi yerlere geleceğiz. İlk maçımız deplasmanda ve umarım iyi bir sonuç ile döndüğümüzde ikinci maç için olumlu tepkiler alacağız."

"Biraz daha zamana ihtiyacımız var"

"Öncelikle kendimize bir oyun modeli oturtmamız gerekiyor" diyen Biçer, "Deplasman ya da iç saha olarak rakibe göre değişimlere gitmemiz için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Kalıp bir oyunu oturtup, onun üzerinden devam etmeliyiz. Birinci amacımız, oyun içerisindeki en kötü şartlarda bile maçı başladığı gibi bitirmektir. Çünkü futbol federasyonun dünyada herkese verdiği başlangıç puanı 1'dir. Bu 1 puan bizim için her zaman alınmış bir puandır fakat bu demek değil ki biz savunma oyunu oynayacağız. Kaybetmeden kazanmanın yolunu arayan bir takım olarak sahada mücadele edeceğiz. Tüm planımız bunun üzerinedir. Planımızı oturtturabilirsek her noktada yediğimiz golden bir fazlasını atmak şeklinde olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Eskişehirspor, Cüneyt Biçer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antrenör Cüneyt Biçer son hazırlık sürecini değerlendirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:57 İtalyan basını: Zelenski, Toskana'daki lüks villasını Ruslara kiraladı
09:35 İstanbul Beykoz'da kentsel dönüşüm gerilimi sürüyor! Vatandaşlar zorla dışarı çıkartıldı
09:14 Necmettin Batırel'in faizin yükselmesi için manipülasyon yapmakla suçladığı Özgür Demirtaş yanıt verdi
09:03 İç çamaşırlı paylaşımlarının kaldırılmasına tepki gösteren şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram'a meydan okudu: Yenilerini çekip atarım
08:52 Beşiktaş, aradığı stoperi Finlandiya'da buldu! 28 yaşındaki Paulo Ricardo ile her konuda anlaşıldı
08:44 Dev dolu taneleri hayatı kabusa çevirdi! 20 aylık bebek yaşamını yitirdi
08:35 Vatandaşa peş peşe kötü haberler! Doğal gaz ve elektrik fiyatlarına yeni zamlar geldi
08:38 Başı taşla ezilerek öldürülmüştü! Genç kadının katili 4 gün önce şikayet ettiği eski kocası çıktı
08:33 42 yaşındaki Daniel Güiza, İspanya 6. lig ekibi UD Algaida'ya transfer oldu
08:02 Konut sıkıntısını Demokrat Parti lideri Uysal'ı da vurdu! Afgan ev sahibinin sözleri sonrası evinden taşınmak zorunda kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 10:03:41. #1.13#
SON DAKİKA: Antrenör Cüneyt Biçer son hazırlık sürecini değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement