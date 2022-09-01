Antrenör Cüneyt Biçer son hazırlık sürecini değerlendirdi

Eskişehirspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer kamp döneminin başından bu yana güzel bir gelişim kat ettiklerini belirterek, "Kaybetmeden kazanmanın yolunu arayan bir takım olarak sahada mücadele edeceğiz" dedi.

Sezon öncesi iyi bir hazırlık dönemini geride bıraktıklarını anlatan Eskişehirspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, yaklaşık 40 günlük bir kamp programı sonunda futbolcuların güzel bir gelişim gösterdiklerini dile getirdi. Göreve geldiği günden itibaren önemli bir yol kat ettiklerine dikkat çeken Biçer, "Takımı tam anlamı ile tanıdım demek doğru olmaz hala daha oyuncuların yeni bölge ve durumlarda neler yapabileceklerini gözlemliyoruz" şeklinde konuştu.

"Belirli bir noktaya ulaştık"

Teknik ekibin oyuncu gurubuna zihinsel olarak daha da yaklaştığını ifade eden antrenör Biçer, "Oyuncular artık saha içerisinde görmek istediklerimizi bize çok net gösteriyor. Fakat tanıma süreci tamamlandı diyemem. Birçok oyuncunun farklı özellikleri her gün meydana çıkacaktır. Başlangıçtan itibaren belirli bir noktaya ulaştık ve en azından birbirimizden ne istediğimizi biliyoruz" dedi.

"Başlangıç her zaman zordur"

Eskişehirspor adına ligin pazar günü oynanacak olan Derincespor ile başlayacağını söyleyen Biçer, konu ile alakalı olarak sözlerine şu şekilde devam etti:

"Sezona iyi hazırlandık. Oyuncu arkadaşlar da oynadıkları oyundan keyif almaya başladılar. Başlangıç her zaman zordur. Ligin ilk maçı kolay olmayacak ama bizim için hedef, maçı en iyi şekilde tamamlamaktır. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Basın toplantısına geldiğimiz ilk gün de dediğimiz gibi kulübün aşağıya inişini durdurmak istiyoruz. En azından kendimizi içeride motivasyon olarak buna hazırladık. Buradan bir basamak ile tekrar yukarı lige sıçrayacak süreci kazanacağımıza inanıyoruz. Endişeleri güvene çevirip arkamıza alabilirsek çok daha iyi yerlere geleceğiz. İlk maçımız deplasmanda ve umarım iyi bir sonuç ile döndüğümüzde ikinci maç için olumlu tepkiler alacağız."

"Biraz daha zamana ihtiyacımız var"

"Öncelikle kendimize bir oyun modeli oturtmamız gerekiyor" diyen Biçer, "Deplasman ya da iç saha olarak rakibe göre değişimlere gitmemiz için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Kalıp bir oyunu oturtup, onun üzerinden devam etmeliyiz. Birinci amacımız, oyun içerisindeki en kötü şartlarda bile maçı başladığı gibi bitirmektir. Çünkü futbol federasyonun dünyada herkese verdiği başlangıç puanı 1'dir. Bu 1 puan bizim için her zaman alınmış bir puandır fakat bu demek değil ki biz savunma oyunu oynayacağız. Kaybetmeden kazanmanın yolunu arayan bir takım olarak sahada mücadele edeceğiz. Tüm planımız bunun üzerinedir. Planımızı oturtturabilirsek her noktada yediğimiz golden bir fazlasını atmak şeklinde olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı. - ESKİŞEHİR