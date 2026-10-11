Eskişehirspor'un Etimesgutspor maçında tribünler taraftar cezası nedeniyle boş kaldı - Son Dakika
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Eskişehirspor'un Etimesgutspor maçında tribünler taraftar cezası nedeniyle boş kaldı

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Eskişehirspor\'un Etimesgutspor maçında tribünler taraftar cezası nedeniyle boş kaldı
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TFF 3. Lig 2. Grup 6. haftasında Eskişehirspor'un Etimesgutspor'u konuk ettiği maçta, ev sahibi ekibin taraftar cezası nedeniyle tribünler boş kaldı ve seyirciler stadyuma alınmadı. Eskişehirspor, kritik mücadeleye taraftar desteğinden yoksun çıktı.

TFF 3. Lig 2. Grup 6. haftasında Eskişehirspor'un, Etimesgutspor'u konuk edeceği karşılaşmada, siyah-kırmızılı ekibin aldığı taraftar cezası nedeniyle tribünler boş kaldı.

Eskişehirspor, TFF 3. Lig 2. Grup 6. haftasında sahasında Etimesgutspor ile karşı karşıya geliyorken, ev sahibi takımın daha önceki müsabakalardan olan taraftar cezası nedeniyle seyirciler stadyuma alınmadı. Eskişehir ekibi, evindeki kritik maça taraftar desteğinden yoksun çıktı.

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuEskişehirsporFutbolSporSon Dakika

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