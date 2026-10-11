Eskişehirspor\'un Etimesgutspor maçında tribünler taraftar cezası nedeniyle boş kaldı

TFF 3. Lig 2. Grup 6. haftasında Eskişehirspor'un, Etimesgutspor'u konuk edeceği karşılaşmada, siyah-kırmızılı ekibin aldığı taraftar cezası nedeniyle tribünler boş kaldı.

Eskişehirspor, TFF 3. Lig 2. Grup 6. haftasında sahasında Etimesgutspor ile karşı karşıya geliyorken, ev sahibi takımın daha önceki müsabakalardan olan taraftar cezası nedeniyle seyirciler stadyuma alınmadı. Eskişehir ekibi, evindeki kritik maça taraftar desteğinden yoksun çıktı.