Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk yarışının iki güçlü takımı Eskişehirspor ve 1926 Polatlı Belediyespor arasında gerçekleşen müsabakada ligden çıkamayacağı kesinleşen Eskişehirspor'un futbolcuları 1-0'lık mağlubiyet sonrası göz yaşlarına hakim olamadı.
Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği Eskişehirspor-926 Polatlı Belediyespor müsabakası, kıran kıran kırana geçti. Taraftarın coşkusunun hiç azalmadığı maçta ilk yarı golsüz geçti. İkinci yarı bol pozisyonlu geçerken, Cengizhan Avcı'nın 76. dakikada Eskişehirspor'un filelerine attığı gol ile 1926 Polatlı Belediyespor 1-0 öne geçti. Cengizhan Avcı'nın attığı gol müsabakanın sonucunu belirlerken, Bölgesel Amatör Lig'inden matematiksel olarak çıkamayacağı kesinleşen Eskişehirsporlu oyunculardan Hayrettin Cengiz üzüntüden göz yaşlarına hakim olamadı. Çekişmeli bir mücadelenin ardından yenilgi alan futbolcular kendilerini üzüntüyle çimlere attı. Mağlubiyet alan Eskişehirsporlu futbolcuları arkadaşları teselli ederken, ağır adımlarla soyunma odasına ilerlediler. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Spor › Eskişehirspor'un Göz Yaşları - Son Dakika
Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Sky To Sea Dağ Bisikleti Yarışı tamamlandı. Yarışa Türkiye, Rusya, Norveç, Romanya ve Gürcistan'dan 85 sporcu katıldı. Sporcular, Tahtalı Dağı'nın zirvesinden başlayarak zorlu parkurları aşarak denize indi. Yarışın bitiş çizgisinde sahile kurulan rampadan denize atlayan sporcular renkli görüntüler oluşturdu.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos'a elenerek çeyrek finalde veda etti. Kaçırdığı penaltı sonrası eleştirilerin hedefi olan Leonardo Bonucci'nin, Fenerbahçe taraftarından gelen tepkiler nedeniyle emeklilik kararı alabileceği iddia edildi.
Çorum'da düzenlenen Büyükler Oryantiring Türkiye Şampiyonası sona erdi. 3 gün süren yarışlara 130 spor kulübünden 1250 sporcu katıldı. Şampiyonada dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.
Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, ligin bitimine üç hafta kaldığını belirterek, 'Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor' dedi. Çorum FK, sahasında Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından takım kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Sakatlıkları bulunan Hakan Arslan ve Azizbek Turgunboev ise ayrı çalıştı. Sivasspor ile Fenerbahçe yarın saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Artvin'de düzenlenen 29. Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali sona erdi. Festivalde 103 boğa yer aldı ve 61 boğa güreşti. Ergin Ateşsaçan'a ait 'Çilo', Mustafa Yeşilyurt'a ait 'Zaza', Batuhan Çelik'e ait 'Kadirağa' ve Erşan Aydın'a ait 'Aslan' isimli boğalar birinci oldu. Güreşlerde toplamda 90 bin lira para ödülü dağıtıldı. Festivali binlerce kişi izledi ve boğa güreşleri kültürünün devam etmesi temenni edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?