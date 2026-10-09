Eskişehirspor'un Türkiye Kupası 3. eleme turundaki rakibi Iğdır FK oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turunda Eskişehirspor, Alagöz Holding Iğdır FK ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Eskişehirspor, 1922 Akşehirspor SK'yi 4-1 mağlup ederek bir üste tura yükselmişti. 3. eleme turu eşleşmelerinde Eskişehirspor'un rakibi Alagöz Holding Iğdır FK oldu. Üçüncü tur maçlarının 27-28- 29 Ekim tarihlerinde oynanacağı açıklandı. Eskişehirspor'un 3. eleme turu müsabakasını evinde oynayacağı bilgisi paylaşıldı.