Eskrimde 10,12 ve 14 yaş altı Türkiye şampiyonası Sivas'ta başlıyor - Son Dakika
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Eskrimde 10,12 ve 14 yaş altı Türkiye şampiyonası Sivas'ta başlıyor

25.06.2022 15:55
Eskrimde 10,12 ve 14 yaş altı Türkiye şampiyonası Sivas'ta başlıyor

Türkiye Eskrim Federasyonunun (TEF) 2021-2022 faaliyet programında yer alan 10,12 ve 14 Yaş Altı Epe-Flöre-Kılıç Türkiye Şampiyonası'nın 27 Haziran Pazartesi günü Sivas'ta başlayacağı bildirildi.

Türkiye Eskrim Federasyonunun (TEF) 2021-2022 faaliyet programında yer alan 10,12 ve 14 Yaş Altı Epe-Flöre-Kılıç Türkiye Şampiyonası'nın 27 Haziran Pazartesi günü Sivas'ta başlayacağı bildirildi.

TEF'ten yapılan açıklamaya göre 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda 9 gün sürecek organizasyonda, 10,12 ve 14 yaş altı eskrimciler madalya için ter dökecek.

Şampiyonaya, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak'tan 1400'ü aşkın sporcu katılacak.

Sporcular, 27 Haziran-5 Temmuz'da düzenlenecek şampiyonada ilk 3 gün epe, 3 gün flöre ve son 3 günde kılıç branşlarında piste çıkacak.

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Kaynak: AA

Türkiye, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskrimde 10,12 ve 14 yaş altı Türkiye şampiyonası Sivas'ta başlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Eskrimde 10,12 ve 14 yaş altı Türkiye şampiyonası Sivas'ta başlıyor - Son Dakika
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