TEF'ten yapılan açıklamaya göre 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda 9 gün sürecek organizasyonda, 10,12 ve 14 yaş altı eskrimciler madalya için ter dökecek.

Kaynak: AA

Türkiye, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Eskrimde 10,12 ve 14 yaş altı Türkiye şampiyonası Sivas'ta başlıyor - Son Dakika

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