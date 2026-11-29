Estudiantes'i 1-0 yenen Palmeiras, Libertadores Kupası'nda 4. kez şampiyonluğa ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Libertadores Kupası finalinde Palmeiras, Fernando Muslera'nın kalesini koruduğu Estudiantes'i 1-0 yenerek şampiyon oldu. Ramon Sosa'nın 52. dakikadaki golüyle kupanın sahibi olan Palmeiras, bu kupayı 4. kez müzesine götürdü.
Libertadores Kupası finalinde Palmeiras, Estudiantes'i 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Uruguay'ın Montevideo şehrindeki Centenario Stadyumu'nda oynanan Libertadores Kupası finalinde Brezilya ekibi Palmeiras ile Fernando Muslera'nın kalesini koruduğu Arjantin takımı Estudiantes karşılaştı. Palmeiras, 52. dakikada Ramon Sosa'nın attığı golle kupayı kazandı. Brezilya ekibi, bu şampiyonlukla birlikte kupayı 4. kez müzesine götürdü.
Palmeiras'ın kupayı kazanmasının ardından Brezilya takımları, Libertadores Kupası sayısında Arjantin takımlarını geride bıraktı. En çok kupası bulunan iki ülkeden Brezilya kupa sayısını 26'ya yükseltirken Arjantin 25 kupada kaldı.
Kaynak: İHA
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