Etnospor Festivali'nde At Binme Deneyimi

İstanbul'da devam eden 8. Etno spor Kültür Festivali'ne katılan vatandaşlar, at binme deneyimi kazanıyor.

Dünya Etnospor Birliği tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festivalin son gününde yetişkinler ve çocuklar, binicilik alanında at sürme fırsatını elde ediyor.

Binicilik alanında uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, koruma ekipmanlarını giydikten sonra antrenörlerin eşliğinde at binmenin keyfini çıkarıyor.

Binicilik alanının görevlilerinden Oğuzhan Emre Gülteki, festivalin ilk gününden beri vatandaşlara at sürme deneyimi kazandırdıklarını belirterek, "Şu anda binicilik alanındayız. Burada vatandaşlarımızın ücretsiz bir şekilde binicilik deneyimi yaşamasını sağlıyoruz. 5 yaş ve üzerindekiler için ayrılmış parkurlarda vatandaşlarımıza hizmet etmekteyiz. Antrenörlerimizin eşliğinde çocuklar ve yetişkinler binicilik deneyimi kazanıyor. Gerekli koruma ekipmanlarını çocuklara ve yetişkinlere giydiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Katılımdan çok memnun olduğunu belirten Gülteki, "Her sene olduğu gibi bu yıl da yoğun bir katılım var. Yerli ve yabancı birçok kişi festivale katıldı. Festivalin en gözde alanlarından bir tanesindeyiz. Aileler, özellikle çocuklarının binicilik faaliyetinde yer almasını istiyor." diye konuştu.

At binmenin çocuklara çok faydasının olacağını aktaran Gülteki, "Çocukların hayvanlara karşı korkusu olabiliyor. Buradaki deneyimlerle o korkuyu yenebiliyorlar. At, güçlü bir hayvan. Geleneklerimizde de yer alan bir hayvan. Burada da geleneksel bir spor yapıyoruz. Geleneksel sporu gelecekle bir araya getirmeye çalışıyoruz." dedi.