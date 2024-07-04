EURO 2024'te A Milli Takımın Gol Dağılımı Dikkat Çekiyor - Son Dakika
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EURO 2024'te A Milli Takımın Gol Dağılımı Dikkat Çekiyor

A Milli Takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkarak Hollanda ile eşleşti. Takımın gol dağılımı ise dikkat çekici. 4 maçta 7 gol atan milli takımda, 6 farklı oyuncu gol atmıştır. Benzer bir tablo turnuva öncesinde de görülmüştür. Montella yönetimindeki milli takımın 8 maçta attığı 11 golün 9'u farklı oyunculardan gelmiştir. Ayrıca, A Milli Takım EURO 2024'te 3 galibiyet alarak tarihinde ilk kez çeyrek finale çıkmıştır.

04.07.2024 12:35
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finale kalan ve Hollanda ile eşleşen A Milli Takım'da gollerin dağılımı dikkati çekiyor.

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milli takım, 'Forvetsiz' oynuyor eleştirileri alırken, turnuvanın en golcü 3. takımı konumunda bulunuyor.

Ay-yıldızlı ekibin 4 maçta kaydettiği 7 gole, 6 farklı oyuncu imza attı.

Milli takımın, EURO 2024'te çeyrek finale gelene kadar oynadığı maçlarda Merih Demiral (2), Mert Müldür, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun fileleri havalandırdı.

Turnuva öncesinde de benzer tablo

Montella yönetimindeki milli takımın bu gol dağılımının benzeri, turnuva öncesinde oynanan maçlarda da görüldü.

Milli takımın, Montella yönetiminde EURO 2024 öncesinde oynadığı 8 maçta attığı 11 golün 9'u da farklı oyunculardan geldi.

EURO 2024 öncesinde 5'i özel 3'ü resmi maçlarda Barış Alper Yılmaz (2), Cenk Tosun (2), Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Yusuf Sarı, Yusuf Yazıcı ve Hakan Çalhanoğlu gol sevinci yaşadı.

Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez 3 galibiyet

A Milli Takım, Vincenzo Montella ile birçok ilki de başararak EURO 2024'te yoluna devam ediyor.

Avrupa Şampiyonası'nda 3. kez çeyrek final oynayacak ay-yıldızlı ekip, organizasyon tarihinde ilk kez 3 galibiyete ulaştı.

Montella yönetimindeki Türkiye, EURO 2024'te oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanırken, 1'inden mağlubiyetle ayrıldı. Milli takım, çeyrek final oynadığı EURO 2000'de tek, EURO 2008'de ise 2 galibiyet elde etmişti.

EURO 2000'de gruptan çıkıp o dönemde son 16 turu olmadığı için doğrudan çeyrek finale yükselen milli takım, o şampiyonada yalnızca Belçika'yı mağlup etmiş, İsveç'le berabere kalmıştı. Açılış maçında İtalya'ya kaybeden Türkiye, çeyrek finalde de Portekiz'e 2-0 mağlup olarak elenmişti.

Milli takım, yarı final oynadığı EURO 2008'de de İsviçre ve Çekya'yı mağlup etmiş, grup aşamasından sonra çıktığı Hırvatistan karşılaşmasında ise rakibine penaltılarla üstünlük kurarak yarı finale yükselmişti. Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde ise Almanya'ya mağlup olmuştu.

Montella'nın turnuva öncesi ilkleri

A Milli Futbol Takımı, ilk kez büyük bir turnuvaya Montella yönetiminde eleme gruplarını lider tamamlayarak katılma hakkı elde etti.

Milli takımı ilk kez bir büyük turnuvaya taşıyan yabancı teknik adam olan Montella, gruplardan çıkma başarısına da imza attı.

Avrupa Şampiyonası'na katılırken grup aşamasında Hırvatistan'ı tarihinde ilk kez deplasmanda mağlup eden milli takım, Almanya'yı da 72 yıl sonra ilk kez deplasmanda yendi.

Ay-yıldızlı ekip, Letonya ile Türkiye'de oynadığı karşılaşmalarda ilk galibiyetini 2023 yılında elde etti. Rakibiyle daha önce Türkiye'de oynadığı 3 maçtan da beraberlikle ayrılan milliler, EURO 2024 Elemeleri'nde Konya'da oynadığı maçı 4-0 kazanarak beraberlik serisine son verdi.

Kaynak: AA

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