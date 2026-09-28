EuroLeague'de çift maç haftası yarın başlıyor, Anadolu Efes Real Madrid'i ağırlayacak - Son Dakika
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EuroLeague'de çift maç haftası yarın başlıyor, Anadolu Efes Real Madrid'i ağırlayacak

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Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) çift maç haftası yarın başlıyor. 2. haftada yarın Anadolu Efes Real Madrid'i, Fenerbahçe Tarfin Bayern Münih'i ağırlayacak; Beşiktaş ise 30 Eylül'de Maccabi Rapyd ile karşılaşacak.

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) çift maç haftası heyecanı yarın başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2. hafta maçları yarın ve 30 Eylül Çarşamba günü, 3. hafta müsabakaları ise 1 Ekim Perşembe ve 2 Ekim Cuma günü oynanacak.

Türk temsilcilerinden Anadolu Efes, yarın saat 20.00'de İspanyol ekibi Real Madrid'i ağırlayacak. Lacivert-beyazlı ekip, 1 Ekim Perşembe günü TSİ 21.00'de ise deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla karşılaşacak.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında konuk olduğu İspanya'nın Barcelona takımına 89-82 yenildi.

Fenerbahçe'nin programı

Ligin 2. haftasında yarın saat 20.45'te sahasında Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Tarfin, 2 Ekim Cuma günü saat 20.45'te ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Basketbol takımını konuk edecek.

Sarı-lacivertliler, ligin ilk haftasında ağırladığı İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup ederek lige galibiyetle başladı.

Beşiktaş'ın maçları

Beşiktaş ise 30 Eylül Çarşamba günü TSİ 21.05'te Sırbistan'da İsrail'in Maccabi Rapyd takımıyla karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, 2 Ekim Cuma günü saat 20.00'de de İspanyol temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak.

Avrupa Ligi'ne 13 sezon sonra katılan Beşiktaş, ilk hafta maçında konuk ettiği İspanya'nın Valencia Basket ekibine 96-94 mağlup oldu.

Basketbol Avrupa Ligi'nde 2. ve 3. hafta karşılaşmalarının programı (TSİ) şu şekilde:

2. Hafta

Yarın:

19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Barcelona (İspanya)

20.00 Zalgiris (Litvanya)-Olympiakos (Yunanistan)

20.00 Anadolu Efes-Real Madrid (İspanya)

20.45 Fenerbahçe Tarfin-Bayern Münih (Almanya)

21.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Hapoel IBI (İsrail)

21.30 Armani Olimpia Milan (İtalya)-Virtus Bologna (İtalya)

21.30 Valencia Basket (İspanya)-Baskonia (İspanya)

21.45 Paris Basketbol (Fransa)-Partizan (Sırbistan)

30 Eylül Çarşamba:

21.05 Maccabi Rapyd (İsrail)-Beşiktaş

21.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-LDLC ASVEL (Fransa)

3. Hafta:

1 Ekim Perşembe:

19.00 Hapoel IBI-Real Madrid

21.00 Kızılyıldız-Anadolu Efes

21.30 Virtus Bologna-Olympiakos

21.45 Paris Basketbol-Zalgiris

2 Ekim Cuma:

20.00 Beşiktaş-Barcelona

20.45 Fenerbahçe Tarfin-Dubai Basketbol

21.00 Bayern Münih-Partizan

21.00 LDLC ASVEL-Valencia Basket

21.15 Panathinaikos AKTOR-Maccabi Rapyd

21.30 Baskonia-Armani Olimpia Milan

Kaynak: AA
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