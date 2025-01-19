Eyüpspor, Alanyaspor\'u 3-0 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya da çarparak az farkla kornere çıktı.
60. dakikada Robin Yalçın'ın savunma arkasına havadan uzun pasında topla buluşan Umut Meraş'ın ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Ertuğrul, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
64. dakikada Tayfur'un sol taraftan pasında ceza sahasında topla buluşan Ahmed Kutucu, Alanyasporlu Makouta'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, tereddütsüz penaltı noktasını işaret etti.
65. dakikada beyaz noktanın başına geçen Emre Akbaba'nın vuruşunda top kaleci Ertuğrul'un solundan ağlara gitti. 2-0
68. dakikada Alanyaspor atağında Jo Hwang'un ceza yayı gerisinden sağ ayağıyla sert vuruşunda kaleci Berke, sol köşeye yönelen topu iyi bir refleksle tek hamlede kontrol etti.
76. dakikada Ahmed Kutucu'nun sol taraftan içeri yerden pasında Mame Thiam'ın sol ayağıyla gelişine vuruşunda top sol kale direğinin yanından filelerle buluştu. 3-0
Hakemler: Yasin Kol, Murat Temel, Emrah Ünal
Eyüpspor: Berke Özer, Ruben Vezo, Robin Yalçın, Luccas Claro, Umut Meraş, Tayfur Bingöl (Yalçın Kayan dk. 85), Melih Kabasakal, Prince Ampem, Emre Akbaba (Halil Akbunar dk. 77), Ahmed Kutucu, Mame Thiam (Emre Mor dk. 77)
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Birkan Tetik, Erdem Gökçe, Dorukhan Toköz, Hüseyin Maldar, Batuhan Üzgül, Caner Erkin
Teknik Direktör: Arda Turan
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Nuno Lima, Fidan Aliti, Yusuf Özdemir (Serdar Dursun dk. 87), Gaius Makouta (Fatih Aksoy dk. 87), Richard Coelho, Efecan Karaca (Jure Balkovec dk. 77), Nicolas Janvier (Jo Hwang dk. 61), Loide Augusto (Marcos Lopes dk. 78), Sergio Cordova
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Arda Usluoğlu, Bera Çeken, Hüseyin Şen
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Goller: Robin Yalçın (dk. 45+3), Emre Akbaba (dk. 65), Mame Thiam (dk. 76) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Mame Thiam (Eyüpspor), Gaius Makouta, Efecan Karaca (Alanyaspor) - İSTANBUL
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