Eyüpspor'da teknik direktörlüğe İbrahim Üzülmez getirildi - Son Dakika
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Eyüpspor'da teknik direktörlüğe İbrahim Üzülmez getirildi

09.05.2022 23:41
Eyüpspor'da teknik direktörlüğe İbrahim Üzülmez getirildi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez getirildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez getirildi.

Eyüpspor Kulübü Başkan Vekili Fatih Kulaksız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İbrahim Üzülmez ile 1,5 yıllık prensip anlaşmasına vardıklarını bildirdi.

Kulaksız, Üzülmez ile yarın sözleşme imzalayacaklarını aktardı.

Eyüpspor'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrılmıştı.

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İbrahim Üzülmez, Spor Toto, Eyüpspor, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eyüpspor'da teknik direktörlüğe İbrahim Üzülmez getirildi - Son Dakika


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