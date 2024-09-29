Eyüpspor, Gaziantep\'i 3-2 Yenerek Galip Geldi

(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında İkas Eyüpspor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-2 mağlup ederek 3 puana ulaştı.
Trendyol Süper Lig 7 haftada sahasında Gaziantep Futbol Külübünü ağırlayan İkas Eyüpspor mücadeleden 3-2 galibiyetle ayrıldı. Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Ahmet Kutucu, 65. dakikada Emre Akbaba ve 70 dakikada Mame Thiam kaydetti.
Konuk ekip Gaziantep Futbol Kulübü'nün golleri ise 28. dakikada Deian Sorescu ve 90+2'de Emre Taşdemir'den geldi.
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