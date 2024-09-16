Ezel İnal Sivasspor\'a Transfer Oldu

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Kayseri Fatih Yurt Spor Kulübü futbolcularından 13 yaşındaki Ezel İnal, Sivasspor U14 takımına transfer oldu.

5 yıldır Fatih Yurt Spor Kulübü'nde sol bek ve sol ön oyuncusu olarak oynayan Ezel İnal, Sivasspor scoutları tarafından takibe alındı. Yetenekleri fark edilen oyuncu anlaşmaya vardığı Sivasspor'un U14 takımına transfer olarak 2024-2025 sezonunda kırmızı-beyaz formayı giyecek. İnal'a daha önce ilgi gösteren Kayserispor transfer yasağından dolayı oyuncuyu alamazken, yine genç sporcuya Alanyaspor'da talip olmuştu.

Transferle ilgili konuşan Fatih Yurt Spor Kulübü kurucusu ve Futbol Antrenörü Fatih Yurt, "Biz kulüp olarak Türk futboluna sporcu yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde kulübümüzde hücum mevkiinde futbol oynayan 11 yaşındaki Emre Yoldaş'ı Fenerbahçe U12 takımına transfer etmiştik. Yine 5 yıldır kulübümüzde oynayan sol bek ve sol ön oyuncumuz Ezel İnal'ın da Sivasspor U14 takımına transferini gerçekleştirdik. Ezel'e daha önce Kayserispor da talip olmuştu fakat transfer yasağından dolayı alamamıştı. Oyuncumuza Alanyaspor da ilgi gösterdi fakat tercihimiz Sivasspor'dan yana oldu.Yetiştirdiğimiz oyuncularımızı güzel takımlar da görmenin de ayrıca gururunu yaşıyoruz. Ben transfer olan oyuncularımıza başarılarının devamını diliyorum ve kulüp olarak Kayseri'den büyük takımlarımıza oyuncu transfer etmek için çalışmalarımıza da devam edeceğimizi söylemek istiyorum" dedi. - KAYSERİ