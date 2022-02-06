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Fatih Arda İpcioğlu, olimpiyat 36.'sı oldu - Son Dakika

Fatih Arda İpcioğlu, olimpiyat 36.'sı oldu

06.02.2022 18:20
Fatih Arda İpcioğlu, olimpiyat 36.'sı oldu

Milli kayakçı Fatih Arda İpcioğlu, Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda 36. oldu.

Milli kayakçı Fatih Arda İpcioğlu, Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda 36. oldu.

Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama milli sporcusu Fatih Arda İpcioğlu, Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda tarihi bir atlayış gerçekleştirdi. Olimpiyatlarda kayakla atlamada elemeleri geçerek tarih İpcioğlu, normal tepe final 1. turunda 99.0 metrelik atlayış ve 115.0 puanla olimpiyat oyunlarını 36. sırada tamamladı. Bu sezonun en iyi atlayışını gerçekleştiren milli sporcu 11 Şubat'ta bir diğer yarışma olan geniş tepe elemelerinde mücadele edecek.

İpcioğlu'nun performansını değerlendiren Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Arda ile gurur duymaya devam ediyoruz. Bu sezon bizi her platformda başarıyla temsil etti. Finali çok az bir farkla kaçırdı ama olsun sporcumuz üstüne koyarak yoluna devam ediyor. Kendisini ve antrenörümüzü yürekten kutluyorum" dedi. - İSTANBUL

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fatih Arda İpcioğlu, olimpiyat 36.'sı oldu - Son Dakika Spor


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