Fatih Karagümrük, Samsunspor'u 1-0 Yendi

Spor

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada ceza sahasında topla buluşan Mendes'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Szumski, topu oyun alanına yumrukladı. Meşin yuvarlağı tekrar kontrol eden Mendes'in ortasında Paoletti'nin altıpas içinden yaptığı kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

27. dakikada Marc Bola'nın sol kanattan ortasında Ercan Kafa'nın kafa vuruşunda top kaleci Emre'de kaldı.

42. dakikada Teklic'in derinlemesine pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Markao, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Hakemler: Mehmet Türkmen, Murat Ergin Gözütok, Hakan Karabalcık

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Nazım Sangare, Davide Biraschi, Koray Günter, Emir Tintiş, Adnan Uğur, Flavio Paoletti, Can Keleş, Tonio Teklic, Ryan Mendes, Markao

Yedekler: Furkan Bekleviç, Salih Dursun, Valentin Eysseric, Levent Mercan, Efecan Mızrakcı, Güven Yalçın, Kevin Lasagna, Adnan Efe Durmuşoğlu, Hakan Eren Atabey, Ahmet Tarık Tuğyan

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Samsunspor: Jakub Szumski, Mustafa Tan, Yunus Emre Çift, Youssef Ait Bennasser, Marc Bola, Osman Çelik, Flavien Tait, Carlo Holse, Benito Raman, Arbnor Muja, Ercan Kara

Yedekler: Okan Kocuk, Soner Gönül, Bedirhan Çetin, Moryke Fofana, Soner Aydoğdu, Olivier Ntcham, Kingsley Schindler, Taylan Antalyalı, Marius Mouandilmadji, Landry Dimata

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Gol: Markao (dk. 42) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Teklic (Fatih Karagümrük), Mustafa Tan (Samsunspor) - İSTANBUL