Karagümrük galibiyetle tanıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Karagümrük galibiyetle tanıştı

27.08.2022 21:21
Karagümrük galibiyetle tanıştı

Fatih Karagümrük, Süper Lig'deki ilk galibiyetini Ankaragücü karşısında aldı.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'deki ilk galibiyetini Ankaragücü karşısında aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden Fatih Karagümrük, rakibini 4-1 mağlup ederek bu sezonki galibiyet hasretine son verdi ve ilk 3 puanını aldı. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren goller Salih Dursun, Fabio Borini (2) ve Mbaye Diagne'den gelirken Ankara temsilcisinin tek sayısı ise Rayyan Baniya'nın kendi kalesine attığı gol ile geldi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karagümrük galibiyetle tanıştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:34 Fenerbahçe'de Allahyar ve Ozan Tufan'ın ardından Pelkas da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile imzaladı
20:17 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un duş paylaşımı tam not aldı
19:53 Sedat Peker'in iddiaları Ümit Özdağ'ı harekete geçirdi! Suç duyurusunda bulunacağını açıkladı
19:48 Haaland takımına hayat verdi! Manchester City, 2-0'dan dönüp kazandı
19:45 Köyde çıkan yangında 10 ev kül oldu! Evlerinin yanışını çaresizlikle izlediler
19:36 Türkiye'de balıkçıların ağına takılmıştı! 30 kişiyi aynı anda öldürecek güce sahip olduğu ortaya çıktı
19:36 Sedat Peker'in SPK iddialarıyla ilgili CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Suç duyusunda bulunacağız
19:05 Liverpool'dan tarihe geçen galibiyet! Bournemouth kalesine gol olup yağdı
18:35 Genç kızdan akılalmaz itiraf: Annem Afrika'ya gidip erkeklerle ilişkiye giriyor
18:24 Suriye'ye operasyon ne zaman? İletişim Başkanı Fahrettin Altun yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 21:21:21. #1.12#
SON DAKİKA: Karagümrük galibiyetle tanıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement