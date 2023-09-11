Fatih Karagümrük'ten Süper Lig'i sallayacak imza geliyor! Papu Gomez operasyonu başladı - Son Dakika

Fatih Karagümrük'ten Süper Lig'i sallayacak imza geliyor! Papu Gomez operasyonu başladı

Son Güncelleme: 11.09.2023 12:27

Fatih Karagümrük, son olarak Sevilla forması giyen ve an itibarıyla boşta olan Papu Gomez'i renklerine bağlamak istiyor. İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma görüşmeleri bizzat sürdürürken, Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in de formasını giyen futbolcunun transferinde kısa süre içinde sonuç alınması bekleniyor.

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Sevilla ile yolları ayıran dünyaca ünlü futbolcu Papu Gomez'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

SÜLEYMAN HURMA BİZZAT SÜRECİ YÜRÜTÜYOR

Suudi Arabistan'da transferin kapanması sonrası bölgeden herhangi bir takıma imza atmayan Papu Gomez, Avrupa'dan takım arıyor. Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in kadrosunda da bulunan 35 yaşındaki futbolcuyu Fatih Karagümrük kadrosuna katmak için devrede. İstanbul ekibinde başkan Süleyman Hurma süreci bizzat yürütüyor.

Fatih Karagümrük'ten Süper Lig'i sallayacak imza geliyor! Papu Gomez operasyonu başladı

SON SEZONU

Papu Gomez geçen sezon Sevilla formasıyla 27 maça çıktı. Arjantinli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Fatih Karagümrük, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük'ten Süper Lig'i sallayacak imza geliyor! Papu Gomez operasyonu başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Karagümrük'ten Süper Lig'i sallayacak imza geliyor! Papu Gomez operasyonu başladı - Son Dakika
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