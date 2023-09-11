Fatih Karagümrük'ten Süper Lig'i sallayacak imza geliyor! Papu Gomez operasyonu başladı

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Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Sevilla ile yolları ayıran dünyaca ünlü futbolcu Papu Gomez'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

SÜLEYMAN HURMA BİZZAT SÜRECİ YÜRÜTÜYOR

Suudi Arabistan'da transferin kapanması sonrası bölgeden herhangi bir takıma imza atmayan Papu Gomez, Avrupa'dan takım arıyor. Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in kadrosunda da bulunan 35 yaşındaki futbolcuyu Fatih Karagümrük kadrosuna katmak için devrede. İstanbul ekibinde başkan Süleyman Hurma süreci bizzat yürütüyor.

SON SEZONU

Papu Gomez geçen sezon Sevilla formasıyla 27 maça çıktı. Arjantinli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.