Fekeli milli güreşçi Damla Ünal, Balkan Şampiyonası\'nda gümüş madalya kazandı

Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda 46 kilo kategorisinde mindere çıkan Fekeli milli güreşçi Damla Ünal, şampiyonayı ikinci tamamlayarak gümüş madalya kazandı.

Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda Fekeli milli güreşçi Damla Ünal, 46 kilo kategorisinde mindere çıktı. Ünal, büyük başarıya imza atarak Avrupa 2.'si oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Elde ettiği dereceyle Türkiye'nin yanı sıra memleketi Feke'yi de gururlandıran Damla Ünal, ilçeye dönüşünde Feke Belediye Başkanı Cömert Özen tarafından havaalanında karşılandı.

Başkan Özen'den milli güreşçiye destek

Milli sporcunun başarısından duyduğu gururu dile getiren Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, "Bizlere ve Feke'mize bu büyük gururu yaşatan altın kızımızın her daim yanında olmaya ve başarılarına destek vermeye devam edeceğiz. Geleceğin şampiyonuna spor hayatında başarılar diliyorum" dedi.