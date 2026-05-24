Fenerbahçe A, 16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Şampiyonu

Türkiye Basketbol Federasyonunca (TBF) Edirne'de düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Şampiyonası'nda Fenerbahçe A takımı şampiyon oldu.

Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki şampiyonanın final maçında Fenerbahçe A ile Eskişehir Çağdaş Kolejliler takımları karşılaştı.

Karşılaşmayı 69-45 kazanan Fenerbahçe A, şampiyon oldu.

Şampiyonada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, düzenlenen törenle il protokolü tarafından verildi.