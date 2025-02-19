Fenerbahçe, Anderlecht ile Rövanş Mücadelesine Çıkıyor

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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-0'ın rövanşında yarın Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, önlerinde uzun bir yol olduğunu ancak önce rakiplerini geçmeleri gerektiğini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Anderlecht Stadı'ndaki basın toplantısında açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, kendileri için işlerin iyi gittiğini belirtti.

Pozitif sonuçların oyunculara özgüven verdiğini dile getiren Mourinho, "Bizim için işler iyi gidiyor, pozitif sonuçlar alıyoruz. Önemli olan yarınki maç ve gitmemiz gereken uzun bir yol var. Elemelerde her şey mümkündür. 3-0 iyi gözükebilir ama işi yarın bitirmemiz gerekiyor ve bitirmek için de yarın işimizi iyi yapmamız gerekiyor." diye konuştu.???????

Takımın artan performansına ilişkin soruya ise Mourinho, "Oyuncular iyiler. Yeni şeyler öğrenmeye açıklar, farklı roller üstlenmeye açıklar. Bu taktiksel kültüre sahip olmak gelişmelerini sağlıyor. Takım olarak kompakt savunma yapmamızın da bunda etkisi var. Kaleci bunun bir parçası ve kalecimiz önemli anlarda önemli kurtarışlar yaptı." yanıtını verdi.

Mourinho, takımın temposunun yükseldiğinin hatırlatılması üzerine ise "Bunun birçok sebebi var. Tek bir şeye bağlayamayız. Yeni yılda lige verilen arada sonunda istediğimiz çalışmaları yapma imkanı yakaladık. Maç-dinlenme, maç-dinlenme temposundan çıkabildik. Bunları en iyi şekilde sahada uygulamaya başladık ve sonuç geldi. Sonuç gelince özgüven yükseldi. Sakatlıklar yaşandı ama transfer penceresinin açılması bize imkan sağladı. Milan'a (Skriniar) bakınca farklı bir oyuncu olduğunu görüyorsunuz. Bize istikrar kattı. Sadece futbol anlamında gelişmiyorlar, aile olma anlamında da gelişiyorlar." değerlendirmelerinde bulundu.

Szymanski: "Anderlecht'in iyi takım olduğunu unutmamalıyız"

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta sahası Sebastian Szymanski, zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını ve ilk maçtaki performanslarını tekrarlamaları gerektiğini dile getirdi.

Szymanski, "Önemli bir maç olacak. Rakibimizin iyi takım olduğunu unutmamamız gerekiyor. İlk maçta iyi performans ortaya koyduk ve yarın da aynısını sergilemek niyetindeyiz. Rakibimize fazlasıyla saygı duyuyoruz ama biz yarın ilk maçtaki gibi bir oyun oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho'nun kendisine yönelik "3 tane daha Szymanski'm olsa 3'ünüde oynatırım." ifadesine yönelik soruya Polonyalı orta saha, "Açıkçası daha önceden ne hissediyorsam yine aynı şeyleri hissediyorum. Böyle bir teknik direktörün hakkınızda böyle şeyler söylemesi sizi mutlu hissettirir. Ben en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Hocam benden ne isterse onu yerine getirmek için elimden geleni yapıyorum." yanıtını verdi.

Fenerbahçe'de attığı 4 bininci gole ilişkin ise Szymanski "Böyle bir hayalim yoktu 4 bininci gole dair ama gol atabileceğime dair hislerim vardı. Bu da gerçekleşmiş oldu. Çok mutluyum." diyerek sözlerini tamamladı.