Fenerbahçe'den taraftarı kahreden Arda Güler açıklaması - Son Dakika
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Fenerbahçe'den taraftarı kahreden Arda Güler açıklaması

30.11.2022 16:40

Fenerbahçe, Arda Güler'in milli takımda sakatlandığını açıkladı. Arda'nın dizinde travma tespit edildiği bildirildi.

Fenerbahçe'nin gözbebeği Arda Güler, A Milli Takım dönüşü sakatlık geçirdi. Ağrı hisseden Arda Güler'in çekilen MR'ında dizinde travma tespit edildiğini açıkladı.

"DİZİNDE TRAVMA TESPİT EDİLMİŞTİR"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Arda Güler'in milli takım dönüşü ağrı şikayetlerinin devam etmesi üzerine çekilen MR görüntülemesinde; dizinde travma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi programı belirlenerek rehabilitasyon süreci başlamıştır" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe'den taraftarı kahreden Arda Güler açıklaması

1 AY SÜREBİLİR

Arda Güler'in dönüşünün en iyi ihtimalle 1 ay olabileceği belirtiliyor. Dönüş süreci henüz net değil.

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Milli Takım, Arda Güler, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den taraftarı kahreden Arda Güler açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den taraftarı kahreden Arda Güler açıklaması - Son Dakika
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