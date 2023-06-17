Fenerbahçe, artık 5 yıldızlı logoyu kullanacak

Fenerbahçe yöneticisi Burak Kızılhan, kulübün olağan mali genel kurul toplantısında yaptığı açıklamada, sarı-lacivertlilerin artık 5 yıldızlı logoyu kullanacağını duyurdu.

"ARMAMIZ RESMEN TESCİLLENDİ"

Burak Kızılhan yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'miz, 2022-2023 itibarıyla 100 yıllık süreçte kazandığı 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olan 5 yıldız kullanımını hayata geçiriyor. Armamız resmen tescillendi. Bu konuda tarihi gerçekler ve gerekçelerle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptığımız süreç devam ederken, kulübümüz daha fazla beklemeyecek. Armamız takımımıza dair her alanda 5 yıldızlı olarak tescillenmiş şekilde kullanılacak." dedi.

Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı arması

"1050 KONTEYNER İLE DESTEK OLDUK"

Kızılhan ayrıca, "Afet bölgesine 1500 adet çadır gönderdik. TFF tarafından hayata geçirilen Omuz omuza kampanyasına 550 adet, toplamda ise 1050 konteyner ile destek olduk. Bu arada çok merak ediyorum rakiplerimiz de söz verdikleri destekleri TFF'ye yolladılar mı? TFF bu konuyla ilgili gerekli bilgileri paylaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'in açıklamaları şöyle:

"BORCU 386 MİLYON EUROYA DÜŞÜRDÜK"

"612 milyon euro borç devraldık, bu rakamı 386 milyon euroya düşürmüş olduk. Kur 3,5 katı artmışken bunu yaptık. Doğruların yemin etmeye ihtiyacı yoktur. Ali Koç gibi bir başkanımız olmasaydı maalesef yol katedemezdik. Ali Koç olmasaydı, bunu yapamazdık. Cömertçe tam destek oldu. Bu konudan bahsetmekten kendisi haz almıyor, bir anlamda korsan gibi konuşuyorum. Bu yüzden konuyu noktalıyorum. İsteyen bu cömertliklere bakabilir.

"OYUNCU SATIŞINDAN KASAMIZA 25 MİLYON EURO GİRDİ"

Vergi borcumuzun hepsini ödedik. Diğer bazı kulüpler gibi vergi borcumuz için devletimizle pazarlık yapmayız. Olan vergimizi hakkıyla öderiz. Sporcularımıza ve teknik personelimize borcumuz yoktur. 2022 yılında oyuncu satışından kasamıza 25 milyon euro girdi.

FENERIUM'UN GELİRLERİ

Fenerium, 2021 yılında 217 Milyon TL olan cirosunu 2022 yılında 462 Milyon TL'ye çıkarttı. Tüpraş'tan sponsorluk karşılığında geçen yıl 53 Milyon, bu yıl da 82 Milyon TL gelir elde edilmiştir. Amatör branşlarda sporcular ve teknik sorumlular, bu sponsorlukla maaşlarını günü güne almışlardır. Yelkende de Doğuş Grubu'na şükranlarımı paylaşıyorum.

"340 MİLYON LİRA VERGİ ÖDEMESİ YAPTIK"

Fenerbahçe Kulübü olarak 2021 yılında 169 Milyon TL vergi ödemesi yaparken, 2022'de nakdi olarak 340 Milyon TL olarak vergi ödemesi yaptık. Galatasaray'ın 130, Beşiktaş'ın 142, Fenerbahçe'nin ise 205 spor okulu var. Türkiye'nin bütün illerinde, bu spor okulları Türk evlatlarının emrine amade.

"BANKALAR BİRLİĞİ'NE 576 MİLYON LİRA ÖDEYECEĞİZ"

Fenerbahçe, 2021 yılında naklen yayından 212 Milyon TL gelir elde ederken, 2022 yılında bu rakam 208 Milyon TL'ye düştü. Bankalar Birliği'ne 576 Milyon TL ödeyeceğiz. Devletimize ve yetkililerimize sesleniyoruz, bu sürdürebilir tablo değil. Hem bizim için hem de diğer kulüpler için değil."