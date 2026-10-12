Fenerbahçe, Aston Villa maçı hazırlığını yarın tamamlayıp İngiltere\'ye gidecek

Fenerbahçe, Aston Villa maçı hazırlığını yarın tamamlayıp İngiltere'ye gidecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, Aston Villa ile 14 Ekim'de deplasmanda oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü. İsmail Kartal yönetimindeki idmanın ardından sarı-lacivertliler, yarınki çalışmayla hazırlığını tamamlayıp İngiltere'ye gidecek.
Fenerbahçe, 14 Ekim Çarşamba günü deplasmanda İngiliz temsilcisi Aston Villa ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmaları ve ardından dar alanda çift kale maçlar yapan futbolcular, bireysel çalışmalarla idmanı noktaladı. Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular ise antrenmanı aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve ardından İngiltere'ye hareket edecek.
Kaynak: İHA
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