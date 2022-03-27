Fenerbahçe Beko: 74-72 - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko: 74-72

27.03.2022 22:37
Fenerbahçe Beko: 74-72

SALON: Mustafa Kemal AtatürkHAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Kaan Büyükçil (xx), Serhat Büker (xx)PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xx) 5, Yunus (x), Colson (xxx) 13, M'Baye (xxx) 24, Tyus (xx) 5, Roll (xxx) 9, Can Korkmaz (xx) 3, Mahir (x) 2, Berkan (xxx) 13FENERBAHÇE BEKO: Melih (xxx) 29, Henry (xxx)...

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Kaan Büyükçil (xx), Serhat Büker (xx)PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xx) 5, Yunus (x), Colson (xxx) 13, M'Baye (xxx) 24, Tyus (xx) 5, Roll (xxx) 9, Can Korkmaz (xx) 3, Mahir (x) 2, Berkan (xxx) 13FENERBAHÇE BEKO: Melih (xxx) 29, Henry (xxx) 11, Pierre (xx) 9, Floyd (x) 3, Polonara (xx) 9, Barthel (x) 4, Şehmus (x) 1, İsmet (x) 3, Metecan (x) 31'İNCİ PERİYOT: 14-25İLK YARI: 34-383'ÜNCÜ PERİYOT: 51-51ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, büyük çekişmeye sahne olan maçta lider Fenerbahçe Beko'yu M'Baye'nin son saniye üçlüğüyle 74-72 mağlup etti. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda tıklım tıklım dolu tribünler önünde heyecan fırtınası şeklinde geçen maçta M'Baye 24 sayıyla takımını galibiyete taşırken, Fenerbahçe'ye Melih'in 29 sayılık müthiş performansı yetmedi. Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla 25 maçta 5'inci yenilgisini aldı. İzmir ekibi ise 24 maçta 16 galibiyete ulaşıp 4'üncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı.Maça Melih'in üst üste 4 üçlüğüyle başlayan Fenerbahçe 17-7 öne geçti. Sarı-lacivertli ekip bu bölümde farkı 14 sayıya kadar çıkardı. Pınar Karşıyaka'nın rakibine M'Baye ile direnmeye çalıştığı ilk periyot 11 sayı farkla 25-14 Fenerbahçe üstünlüğüyle bitti.İkinci periyotta iyi savunmayla Fenerbahçe'ye 7 dakika boyunca yalnız 3 sayı şansı tanıyan Karşıyaka, M'Baye ve Roll'la farkı eritti. Devrenin bitimine 3 dakika 40 saniye kalan Berkan'ın üçlüğüyle 28-28 eşitliği bulan Kaf-Kaf, ardından Can Korkmaz'ın üçlük isabetiyle 31-28 öne geçti. Kaptanı Melih'le ev sahibinin farkı açmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, yine Melih'in son saniye üçlüğüyle ilk yarıyı 38-34 önde tamamladı.Üçüncü periyot ilk 8 üç sayılık atış denemesinde 7 isabet bulan maçın yıldızı Melih'in üçlüğüyle başladı. Karşıyaka, Melih'e M'Baye ile yanıt verdi. Karşılıklı basketlerle süren periyot 51-51 sonuçlandı.Dördüncü periyoda Karşıyaka'dan Berkan, Fenerbahçe'den yine Melih'in karşılıklı üçlükleriyle girildi. Maçın başından beri tutuk kalan Colson ve Taylor'un son periyotta devreye girmesiyle Karşıyaka yeniden üstünlüğü yakaladı. Berkan'ın da katkısıyla ev sahibi son 5 dakikaya girerken farkı 7 sayıya taşıdı. Çekişmeli geçen son anlarda son 1 dakikada Colson'un üçlüğüne Henry karşılık verdi. Son 46 saniyeye 67-66 ev sahibi üstünlüğüyle girildi. Roll'un kritik basketleri sonrası Melih, skor 71-68 Karşıyaka lehineyken bitime 5.8 saniye kala bulduğu 3 sayılık mucize basket faulle önce skoru 71-71'e getirdi, ardından faul atışını da sayıya çevirip takımını 72-71 öne geçirdi. Mola alıp oyuna kenardan başlayan Karşıyaka'ya M'Baye müthiş son saniye üçlüğüyle galibiyeti getirdi: 74-72.

- İzmir
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ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 74 - Fenerbahçe Beko: 72 ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 74 - Fenerbahçe Beko: 72 Pınar Karşıyaka'nın konuğu Fenerbahçe Pınar Karşıyaka'nın konuğu Fenerbahçe

Pınar Karşıyaka, Can Korkmaz, Fenerbahçe, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko: 74-72 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko: 74-72 - Son Dakika
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