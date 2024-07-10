Fenerbahçe Beko, ABD'li Oyun Kurucu Wade Baldwin'i Transfer Etti

Spor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Wade Baldwin'i transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre son olarak Maccabi Playtika forması giyen oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya imza atıldı.

THY Avrupa Ligi ekiplerinden Olympiakos, Bayern Münih, Baskonia ve Maccabi Playtika formalarını giyen Baldwin, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında Avrupa Ligi'nin en iyi ikinci 5'ine seçildi.

Fenerbahçe Beko, transfer açıklamasında hem kulübe hem de oyuncuya zaferlerle dolu bir sezon diledi.