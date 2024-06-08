Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i mağlup etti

Spor

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Alper Altuğ Köselerli, Semih Vural

ANADOLU EFES: Larkin 5, Clyburn 7, Doğuş Özdemiroğlu 9, Ercan Osmani, Jones 2, Oturu 21, Bryant 11, Erkan Yılmaz 3, Rıdvan Öncel 8, Burak Yıldızlı 2, Melih Tunca 2

FENERBAHÇE BEKO: Hayes-Davis 9, Calathes 13, Papagiannis 8, Wilbekin 24, Pierre 13, Tarık Biberovic 9, Şehmus Hazer 9, Metecan Birsen 2, Melih Mahmutoğlu 4, Sertaç Şanlı 5, Emre Ekşioğlu 2, Ömer Ziyaettin 3

1'İNCİ PERİYOT: 16-31

DEVRE: 38-53

3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-78

5 FAUL: 34.25 Sertaç Şanlı (Fenerbahçe Beko)

Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes'i 101-70 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu galibiyetle seride durumu 2-0'a getirdi. Mücadelenin en skorer ismi ise Fenerbahçe Beko'da 24 sayı kaydeden Scottie Wilbekin oldu.

Final serisinin üçüncü maçı 10 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Sarı-lacivertliler, üçüncü maçı da kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.