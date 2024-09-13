Fenerbahçe Beko'dan Luka Samanic ile Ayrılık

Spor

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi son şampiyonu Fenerbahçe Beko , yeni transferlerden Hırvat forvet Luka Samanic ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kişisel nedenlerden dolayı bir süredir ülkesinde bulunan oyuncumuz Luka Samanic ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

Sporcunun ilgili sürecinin takibi şube yetkililerimizce devam edecek ve oyuncunun hakları 2024/2025 sezonu boyunca kulübümüzde saklı kalacaktır.

Luka Samanic'e takımımıza kısa süre içerisinde yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyoruz."