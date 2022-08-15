Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe 'nin teknik kadrosunda Stefanos Dedas ve Erdem Bilmen'in yardımcı antrenör olarak görev yapacağı belirtildi. Ekipte kondisyoner Kostas Chatzichristos ve fizyoterapist Kosmas Kontogiannis de yer alacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Dimitris Itoudis, Fenerbahçe, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Başantrenörü Itoudis'in teknik ekibi açıklandı - Son Dakika

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