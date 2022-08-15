Fenerbahçe Başantrenörü Itoudis'in teknik ekibi açıklandı - Son Dakika
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Fenerbahçe Başantrenörü Itoudis'in teknik ekibi açıklandı

15.08.2022 16:03
Fenerbahçe Başantrenörü Itoudis'in teknik ekibi açıklandı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dimitris Itoudis'in teknik ekibinde görev yapacak isimler belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin teknik kadrosunda Stefanos Dedas ve Erdem Bilmen'in yardımcı antrenör olarak görev yapacağı belirtildi. Ekipte kondisyoner Kostas Chatzichristos ve fizyoterapist Kosmas Kontogiannis de yer alacağı kaydedildi.

Fenerbahçe Beko'nun 2022-2023 sezonu teknik kadrosu şu şekilde oluştu:

Takım Menajeri: Cenk Renda
Başantrenör: Dimitris Itoudis
Yardımcı antrenörler: Stefanos Dedas, Erdem Bilmen, Radovan Trifunovic, Alp Timuçin Yener
Kondisyonerler: Kostas Chatzichristos, İlker Belgutay
Takım doktoru: Ahmet Kulduk
Fizyoterapist: Rıza Özdemir, Berkay Güzel, Kosmas Kontogiannis
Masör: Yılmaz Mete, Faik Özköksal
Malzeme sorumlusu: Erkan Karaca

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Kaynak: AA

Dimitris Itoudis, Fenerbahçe, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Başantrenörü Itoudis'in teknik ekibi açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Başantrenörü Itoudis'in teknik ekibi açıklandı - Son Dakika
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