Fenerbahçe Beko, Final-Four'a Kaldı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko, Final-Four'a Kaldı

Kaptan Melih Mahmutoğlu, EuroLeague'de hedeflerinin kupayı getirmek olduğunu belirtti.

12.05.2025 15:09
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FENERBAHÇE Beko takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, "Hedeflerimizden biri olan Final-Four'a tekrar kaldığımız için gurur duyuyorum. Sadece Final-Four'a kaldık ama kupayı hak ediyoruz" dedi.

7'nci kez EuroLeague Final Four'unda mücadele edecek olan Fenerbahçe Beko'da medya günü düzenlendi. Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Beko takım kaptanı Melih Mahmutoğlu sezon değerlendirmesinde, "Benim 7'nci Final-Four'um. Hedeflerimizden biri olan Final-Four'a tekrar kaldığımız için gurur duyuyorum. Sadece Final-Four'a kaldık ama kupayı hak ediyoruz. Tabii ki Panathinaikos maçına kadar Galatasaray maçımız ve idmanlarımız var. Paris bizim için oyun anlamında iyi geçti. Daha iyi olmalıyız. EuroLeague kupasını buraya getirebiliriz. Bunu hak eden takımız" ifadelerini kullandı.

'UMARIM KUPAYI MÜZEMİZE GETİRİRİZ'

Fenerbahçe Beko kaptanı olarak Final-Four hedeflerinden bahseden Mahmutoğlu, "7'inci kez Final-Four'a kalmak kaptan olarak bu seviyede olmak çok kıymetli. Oraya gidip iyi basketbol oynayıp kupa kaldırmak istiyoruz. Taraftarlar bize çok iyi destek verdi. Onlar bunu hak ediyorlar. Takım gibi oynamak istiyoruz. Bunu Paris'te gösterdik. Umarım gidip kupayı müzemize getirebiliriz" açıklamasını yaptı.

'FUTBOL BAŞARISIZLIĞI SONRASI TARAFTARIN BİZDEN ŞAMPİYONLUK BEKLENTİSİ VAR'

Hem Fenerbahçe Beko takım kaptanı, hem de iyi bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu söyleyen Mahmutoğlu, "Futbolda başarısızlık sonrası bizden şampiyonluk beklentisi var. Ancak sezon başından beri bu beklenti var. Gönlümüz onlardan yana. Söylenecek çok şey var. Camia olarak her şeye karşı dik durmaya devam ediyoruz. Bazı çatlaklar oluyor. Hem kaptan, hem de taraftarım. Biz burada Fenerbahçe basketbolunu kulübü temsilen orada olacağız. Takımı taraftarı mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Başarısızlıklar olabilir ama Fenerbahçe camiası olarak dik durmayı başaran camiayız. Biz basketbol olarak en iyi şekilde temsil edeceğiz" şeklinde konuşmasını sürdürdü.

Kaptan Melih, şampiyon olmaları halinde kupayı isteyen takım arkadaşının kaldırabileceğini, hatta kupayı tüm takım hep birlikte kaldırabileceklerinin altını çizdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Final-Four'a Kaldı - Son Dakika

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