Fenerbahçe Beko, Luka Samanic ile Ayrıldı

Spor

Fenerbahçe Beko, Hırvat basketbolcu Luka Samanic ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kişisel nedenlerden dolayı bir süredir ülkesinde bulunan oyuncumuz Luka Samanic ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Sporcunun ilgili sürecinin takibi şube yetkililerimizce devam edecek ve oyuncunun hakları 2024/25 sezonu boyunca kulübümüzde saklı kalacaktır. Luka Samanic'e takımımıza kısa süre içerisinde yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyoruz." denildi.