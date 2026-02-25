Fenerbahçe Beko, Partizan'ı Yendi

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 29. haftasında sahasında Sırbistan ekibi Partizan'ı 81-78 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, çok iyi oynamadan galip geldiklerini söyledi.

Litvanyalı başantrenör, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Jasikevicius, "Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biletleri tüketerek bize destek oldular. Onlarla aramızda harika bir bağ var. Beklediğimiz gibi bir maç oldu. Çok iyi oynayamayacağımızı biliyorduk. Böyle günlerde profesyonel olup savaşmaya devam etmeliyiz. İkinci yarıda bunu başardık. Günün sonunda bir karşılaşmayı daha kazandık. Sakat oyuncularımız için zaman kazandık. Bizim için iyi bir akşamdı." ifadelerini kullandı.

Penarroya: "Kazanacak gibi oynamaya çalıştık"

Partizan Başantrenörü Joan Penarroya, iyi mücadele etmelerine karşın mağlup olduklarını dile getirdi.

Maçta son anlardaki oyunla sahadan yenilgiyle ayrıldıklarını anlatan Penarroya, "Fenerbahçe'yi önce bu akşamki galibiyeti daha sonra da kupadaki şampiyonluğundan dolayı tebrik ederim. Sezonun genelinde harika performans sergilediler. İyi mücadele ettik. Kazanacak gibi oynamaya çalıştık. Sonu Milano, Real Madrid maçları gibi oldu. Kazanmaya ihtiyacımız var. Gururluyum ama mutluyum diyemem. Gelecek maçlarda belli işleri daha iyi yapmaya çalışacağız. Kritik anlardaki faul kararlarında daha iyi olmalıyız. Fenerbahçe 16 serbest atış buldu. Bu önemli bir fark oluşturdu. Bu seviyelerdeki maçları kazanmamız için bu detaylara daha iyi çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.