Fenerbahçe Beko, Valencia Basket'i farklı mağlup etti

THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Valencia Basket'i sahasında 118-88 mağlup eden Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, karşılaşmada hücumda sağlam durduklarını belirtti.
Sarunas Jasikevicius, karşılaşmanın ardından Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Takımı ve taraftarı tebrik ederek sözlerine başlayan Jasikevicius, "Takım adına güzel bir akşamdı. İlk yarıda geçiş oyunlarını durdurmayı hedefledik ama bu konuda iyi değildik. Fakat hücumda çok sağlam durduk. Şutörlerimiz çok yaratıcı atışlar yaptılar. Buna devam etmek çok önemli. Ayaklarımızın yere basması lazım. Bizi bu aşamaya getiren şeyin günlük çalışma olduğunu unutmamak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Litvanyalı başantrenör, kırdıkları rekorlarla ilgili ise "Hücumda rekorlar kırıyorsak performansımız inanılmaz demektir. Çok mutluyuz. İsabetli atışlarımız çok iyi ama önemli olan takım olmak ve bu şekilde yolumuza devam etmek." ifadelerini kullandı.
Jasikevicius, ara vermek için zamanlarının olmadığını dile getirerek, "Oyuncularıma izin vermeye dikkat ederim fakat program açısından boş vaktimiz hiç yok." dedi.
Valencia Basket cephesi
Valencia Basket Başantrenörü Alex Mumbru ise bu sezonda oynadıkları en kötü karşılaşmayı geride bıraktıklarını belirterek, "Söylenecek fazla bir şey yok. Rakibimiz üçlüklerde rekor kırdı ve onlara engel olamadık. Yüzde 63 yüksek bir yüzde. Valencia'ya dönüp çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor." diye konuştu.
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Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmayı başaran Fenerbahçe'yi tebrik etti. TFF'nin internet sitesinde yayınlanan mesajda, Fenerbahçe'ye başarılar dilenirken, ülke puanına yaptığı değerli katkılardan dolayı teşekkür edildi.
Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında 1-0 yenilse de çeyrek finale yükseldi. Teknik direktör İsmail Kartal, maç sonrası yaptığı açıklamada camiaya hayırlı olsun dileklerini iletti. Ayrıca, Süper Kupa finalinin daha uygun bir tarihte oynanmasını istediklerini belirtti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını eleyerek çeyrek finale yükseldi. Teknik direktör İsmail Kartal, turu geçmenin sevincini camia ve ülke adına paylaştı. Ancak yoğun maç temposunun sakatlıklara sebep olduğunu belirten Kartal, Süper Kupa maçının tarihinin kendilerini zorlayacağını ifade etti. Ayrıca, Kartal hedeflerinin lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Kupa'da şampiyonluk olduğunu vurguladı.
UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Union SG ile karşılaştı. Maçlara gitmeyerek totem yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, UEFA başkanı Ceferei'nin ziyareti nedeniyle stattaki yerini aldı. Koç'un uzun zaman sonra totemini bozarak gittiği maçta sarı-lacivertliler sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
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