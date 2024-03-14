Fenerbahçe Beko, Valencia Basket'i farklı mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko, Valencia Basket'i farklı mağlup etti

THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe Beko, Valencia Basket'i 118-88 yenerek galibiyetini sağladı. Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, maçta hücum performansından memnun olduklarını belirtti. Valencia Basket Başantrenörü Alex Mumbru ise takımının kötü bir performans sergilediğini ifade etti.

14.03.2024 23:51  Güncelleme: 23:54
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THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Valencia Basket'i sahasında 118-88 mağlup eden Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, karşılaşmada hücumda sağlam durduklarını belirtti.

Sarunas Jasikevicius, karşılaşmanın ardından Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımı ve taraftarı tebrik ederek sözlerine başlayan Jasikevicius, "Takım adına güzel bir akşamdı. İlk yarıda geçiş oyunlarını durdurmayı hedefledik ama bu konuda iyi değildik. Fakat hücumda çok sağlam durduk. Şutörlerimiz çok yaratıcı atışlar yaptılar. Buna devam etmek çok önemli. Ayaklarımızın yere basması lazım. Bizi bu aşamaya getiren şeyin günlük çalışma olduğunu unutmamak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Litvanyalı başantrenör, kırdıkları rekorlarla ilgili ise "Hücumda rekorlar kırıyorsak performansımız inanılmaz demektir. Çok mutluyuz. İsabetli atışlarımız çok iyi ama önemli olan takım olmak ve bu şekilde yolumuza devam etmek." ifadelerini kullandı.

Jasikevicius, ara vermek için zamanlarının olmadığını dile getirerek, "Oyuncularıma izin vermeye dikkat ederim fakat program açısından boş vaktimiz hiç yok." dedi.

Valencia Basket cephesi

Valencia Basket Başantrenörü Alex Mumbru ise bu sezonda oynadıkları en kötü karşılaşmayı geride bıraktıklarını belirterek, "Söylenecek fazla bir şey yok. Rakibimiz üçlüklerde rekor kırdı ve onlara engel olamadık. Yüzde 63 yüksek bir yüzde. Valencia'ya dönüp çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Valencia Basket'i farklı mağlup etti - Son Dakika

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