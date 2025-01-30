Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna'yı Ağırlıyor

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Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 müsabakayı kazanan ve bir maçı eksik olan sarı-lacivertliler; 15 galibiyet, 7 mağlubiyet ile ikinci sırada bulunuyor.

Ligde çıktığı 23 maçta 7 galibiyet, 16 mağlubiyet yaşayan İtalya temsilcisi ise 16. sırada yer alıyor.