Fenerbahçe, CEV Kupası'nda ACH Volley ile Karşılaşıyor

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Slovenya temsilcisi ACH Volley'i konuk edecek.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmada Mikheil Guniava (Gürcistan) ve Andreas Daniil (Kıbrıs Rum Kesimi) hakem ikilisi düdük çalacak.
Sarı-lacivertliler, turun ilk maçında deplasmanda rakibine 3-2 mağlup oldu.
