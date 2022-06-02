Fenerbahçe Opet'te Naz Aydemir Akyol ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Fenerbahçe Opet'te Naz Aydemir Akyol ile yollar ayrıldı

02.06.2022 14:39
Fenerbahçe Opet'te Naz Aydemir Akyol ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli oyuncu Naz Aydemir Akyol ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli oyuncu Naz Aydemir Akyol ile yollarını ayırdı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Uzun yıllardır, 'Çubuklu'yu başarıyla taşıyan değerli oyuncumuz Naz Aydemir Akyol ile önümüzdeki sezon için yollarımız ayrılmıştır." denildi.

Açıklamada ayrıca "Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı için unutulmayacak sayısız başarılara imza atan, Fenerbahçe Müzesi'nde bulunan kupalarımızda ve ödüllerimizde izi olan, defalarca 'en iyi pasör' olarak kariyerini taçlandıran değerli sporcumuza bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bunun sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

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