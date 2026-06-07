Fenerbahçe'de Seçim ve Hedefler - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Seçim ve Hedefler

07.06.2026 16:40
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Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe'nin seçimle geleceğini ve iyi kadrolar kurması gerektiğini vurguladı.

Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, seçimi önemsediğini belirterek, "Fenerbahçe öyle bir dönemin eşiğinde ki bu ezeli rekabette öne geçmek zorunda. İyi kadrolar kurmak zorunda. En iyi kadronun bizde olması gerekiyor ki bu hegemonyayı kurabilelim, sürdürebilelim" dedi.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy verme işlemi devam ediyor. Oyunu kullanmak için alana gelen eski yöneticilerden Hakan Bilal Kutlualp, İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonuna seçimle ilgili düşüncelerini paylaştı. Üst üste 3 yıldır yapılan seçime dair Kutlualp, "Seneye bir seçim daha var. Tabii ki çok sık seçim olmasının dezavantajları vardır ama seçim olabilmesinin bile Fenerbahçe demokrasisinin çok güzel, pürüzsüz çalıştığının göstergesidir. İnsanlar bir ara, 'bıkkınlık oldu, katılım olmaz' dediler. Büyük Fenerbahçe taraftarını görüyorum. Bu sıcakta güneşin altında insanlar geliyor. Çok büyük bir katılım var. Tarihe güne tanıklık ediyorlar. Gelmeyi düşünüp tereddüt edenlere de, imkanı olanlar gelsinler oylarını kullansınlar, bu kutsal görevi yerine getirsinler. Fenerbahçe öyle bir dönemin eşiğinde ki bu ezeli rekabette öne geçmek zorunda. İyi kadrolar kurmak zorunda. En iyi kadronun bizde olması gerekiyor ki bu hegemonyayı kurabilelim, sürdürebilelim. O yüzden seçimi çok önemsiyorum" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe taraftarı şampiyonluk istiyor"

Hakan Bilal Kutlualp, iki başkan adayının da futbol odaklı açıklamalarıyla ilgili, "Tesisleşen bir Fenerbahçe, Türkiye'de her şeyin ilki olmuştur. Kendi imkanları ile yapmıştır. Tabii öncelikler değişiyor. Tesisler de eskidiği için yenilenmesi gerekiyor. Bunlar da doğru ama şu anda Fenerbahçe taraftarı şampiyonluk istiyor. Mabedimiz burada duruyor. Stadımız eskidi diye insanlar küsmüyor ama sonuç iyi olmazsa daha büyük yıkım oluyor. O yüzden kadro kalitesine iyi futbolculara önem veren bir seçim oldu bu" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Seçim ve Hedefler - Son Dakika

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