Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında pazar günü evinde Trabzonspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular pas çalışması yaptı. Çift kale maçlarla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Antrenmandan Filip Novak ve Luiz Gustavo günü bireysel çalışmalarla tamamlarken, Ferdi Kadıoğlu ile Enner Valencia ise günü fitness çalışmasıyla geçirdi.

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı çalışmayla sürdürecek. - İSTANBUL