Fenerbahçe'de transfer harekatı başlıyor

Sözlerinden dolayı linç edilen Melek Mosso hem özür diledi hem de kötü haberi verdi

Putin ve Zelenski'ye tansiyonu düşürecek bir teklifi var

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran ve iki derbide de ezeli rakibine 3-0'lık skorla kaybeden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, son senesinde iddialı bir kadroyla artık şampiyonluğu yaşamak istiyor.

FİNALDEN SONRA HAREKAT BAŞLIYOR

Sarı-Lacivertliler, pazar günü Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. İzmir'de oynanacak maçın ardından Fenerbahçe için transfer dönemi resmen başlıyor.

KALECİ VE FORVET TRANSFERİ

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı ve Radyo Gol'un Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kapki, Radyo Gol'deki programda dikkat çeken bir istihbarat paylaştı. Kapki, bir kaleci ve santrfor transfer olacağını ifade etti.

"ALİ KOÇ KAFAYI KIRMIŞ, ABOUBAKAR'IN ÜÇ GÖMLEK ÜSTÜ GELİYOR"

Kapki söz konusu programda, "Fenerbahçe'nin gündeminde çok önemli isimler var. Ali Koç kafayı kırmış. Getirecekleri bir isim var. Aboubakar'ın üç gömlek üstü. Livakovic ile de çok iyi bir noktadalar, bitti bitecek" dedi.