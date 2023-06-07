Fenerbahçe'de transfer harekatı başlıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'de transfer harekatı başlıyor

07.06.2023 18:12

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Ziraat Türkiye Kupası finalinden sonra transfer dönemi resmen başlayacak. Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Kapki, Fenerbahçe'nin bir kaleci ve santrfor transferi yapacağını ve Aboubakar'ın üç gömlek üstüyle geleceğini iddia etti.

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran ve iki derbide de ezeli rakibine 3-0'lık skorla kaybeden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, son senesinde iddialı bir kadroyla artık şampiyonluğu yaşamak istiyor.

FİNALDEN SONRA HAREKAT BAŞLIYOR

Sarı-Lacivertliler, pazar günü Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. İzmir'de oynanacak maçın ardından Fenerbahçe için transfer dönemi resmen başlıyor.

Federasyon Başkanı'ndan bomba istihbarat: Ali Koç kafayı kırmış, Aboubakar'ın üç gömlek üstünü getiriyor

KALECİ VE FORVET TRANSFERİ

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı ve Radyo Gol'un Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kapki, Radyo Gol'deki programda dikkat çeken bir istihbarat paylaştı. Kapki, bir kaleci ve santrfor transfer olacağını ifade etti.

"ALİ KOÇ KAFAYI KIRMIŞ, ABOUBAKAR'IN ÜÇ GÖMLEK ÜSTÜ GELİYOR"

Kapki söz konusu programda, "Fenerbahçe'nin gündeminde çok önemli isimler var. Ali Koç kafayı kırmış. Getirecekleri bir isim var. Aboubakar'ın üç gömlek üstü. Livakovic ile de çok iyi bir noktadalar, bitti bitecek" dedi.

YORUMLAR (1)
  • Islam Dervişoğlu: Acilen Fenerbahçe'nin başkan değiştirmesi lazım , ve kalıcı ile ne işimiz var mevcut kalecilerimiz iyi , fenerin defansı çok ağır Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Ali Koç'a karşı öfkesi bir türlü dinmeyen Fenerbahçelilerin başkanlık koltuğunda görmek istediği tek bir isim var: Aday ol Ali Koç'a karşı öfkesi bir türlü dinmeyen Fenerbahçelilerin başkanlık koltuğunda görmek istediği tek bir isim var: Aday ol

Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de transfer harekatı başlıyor - Son Dakika
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