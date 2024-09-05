Fenerbahçe, Busenaz Sürmeneli'ye Yapılan Saldırıya Tepki Gösterdi

Spor

Fenerbahçe Kulübü, milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye yapılan saldırıya tepki göstererek "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak gerçekleşen çirkin saldırıyla ilgili yasal işlemlerin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz." açıklamasında bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada milli sporcuya yapılan saldırı kınanırken şu ifadeler kullanıldı:

" Trabzon'da olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, otomobiliyle seyir halindeyken sıkışan trafikte yaşadığı yol verme tartışmasında önüne kıran bir trafik magandası tarafından darp edilmiş ve hakarete uğramıştır. Yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak gerçekleşen çirkin saldırıyla ilgili yasal işlemlerin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz."