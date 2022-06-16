Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Yeni hedef Willian Arao

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Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluk yolunda iddialı olmak adına kadrosunu güçlendirmek istiyor. Sarı lacivertliler, William Carvalho'yu transfer edemez rota belli.

HEDEF WILLIAN ARAO

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Jorge Jesus, Flamengo'dan Willian Arao'yu istedi. Fenerbahçe, William Carvalho ile anlaşamazsa; Willian Arao için resmi teklif yapacak. Flamengo'da forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 30 maçta 5 gol kaydetti.