Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Yeni hedef Willian Arao - Son Dakika
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Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Yeni hedef Willian Arao

16.06.2022 13:22

Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde transfer hazırlıklarına hız kazandırdı. Lincoln Henrique, Bruma gibi isimleri renklerine bağlayan Kanarya'da sıradaki hedef deneyimli futbolcu Willian Arao.

Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluk yolunda iddialı olmak adına kadrosunu güçlendirmek istiyor. Sarı lacivertliler, William Carvalho'yu transfer edemez rota belli.

HEDEF WILLIAN ARAO

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Jorge Jesus, Flamengo'dan Willian Arao'yu istedi. Fenerbahçe, William Carvalho ile anlaşamazsa; Willian Arao için resmi teklif yapacak. Flamengo'da forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 30 maçta 5 gol kaydetti.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Yeni hedef Willian Arao - Son Dakika


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