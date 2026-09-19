Fenerbahçe, Eyüpspor maçı öncesi Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Eyüpspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, idmanın ardından tesislerde kampa girdi.