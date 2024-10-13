Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 Yendi

Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

13.10.2024 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 6. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, konuk ettiği Galatasaray Petrol Ofisi'ni 2-0 mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Seremoni öncesi hakemler ve iki takımın oyuncuları, 'Kadına ve Çocuğa Dokunma' pankartını açarken, tribünler alkışlarla karşılık verdi. Fenerbahçe, ilk yarıda Borgella ve Yağmur Uraz ile girdiği pozisyonlardan yararlanamazken, Galatasaray ise ceza sahasına girmekte zorluk yaşadı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Müsabakanın ikinci yarısına da etkili başlayan ev sahibi; ilk dakikalarda Yağmur ve Busem ile pozisyonlara girerken sonuç alamadı. Sarı-kırmızılılar ilk net pozisyonunu 58. dakikada Diallo ile buldu. Savunma arkasına atılan uzun topu kontrol eden Diallo, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top kaleci Natalia'da kaldı. İkinci yarıda tempo artarken, sarı-lacivertliler 62. dakikada 1-0 öne geçti. Sol taraftan kullanılan taç atışı sonrası Marta'nın pasında topu kontrol eden Ümran Özev, rakiplerinden sıyrılarak sol çaprazdan sağ ayağıyla uzak direğe yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Galatasaray'da Benan'ın geri pasında topu kapan Yağmur Uraz, ceza sahası içerisinde yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve sarı-lacivertliler 67. dakikada farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın kalan bölümüne başka gol olmazken Fenerbahçe karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, oynadığı 6 maçı da kazanarak puanını 18'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Ligde bu sezon 4. maçına çıkan Galatasaray ise ilk mağlubiyetini aldı ve 9 puanda kaldı.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası play-off maçları nedeniyle lige 2 hafta ara verilecek.

Hakemler: Tolga Akbaba, Önder Osman Zengin, Nuri Miski

Fenerbahçe: Natalia, Zoe Van Eynde, Plummer, Yaşam Göksu (Jaszek dk. 81), Ümran Özev, Regina Otu, Busem Şeker (Derya Arhan dk. 90+3), Ece Türkoğlu, Marta (Zeynep Kerimoğlu dk. 89), Borgella (Alkhovik dk. 90+3), Yağmur Uraz (İpek Kaya dk. 80)

Yedekler: Göknur Güleryüz, Cansu Kara, Mesude Alayont, Fatoş Yıldırım, Cansu Gürel

Teknik Direktör: Gökhan Bozkaya

Galatasaray: Gamze Yaman, Berna Yeniçeri (Arzu Akkurt dk. 75), Eda Karataş, Jazmin Jackmon, Benan Altıntaş (Ecem Cümert dk. 68), Ebru Topçu, Ecem Esen (Nazlıcan Parlak dk. 75), Bakarandze, Arzu Karabulut (Malado Diallo dk. 46), Maria Usme, Andrea Staskova

Yedekler: Handan Kurğa, Müge İnan, Demehin, İsmigül Yalçıner, Fatma Sağre Öztürk, İrem Eren

Teknik Direktör: Metin Ülgen

Goller: Ümran Özev (dk. 62), Yağmur Uraz (dk. 67) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Ecem Cümert, Ebru Topçu (Galatasaray), Borgella (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Lefter Küçükandonyadis Tesisleri, Yerel Haberler, Galatasaray, Fenerbahçe, Turkcell, Futbol, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:37 Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu
14:45 Murat Boz’a sahnede çirkin saldırı Murat Boz'a sahnede çirkin saldırı
14:40 Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı
12:16 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek
12:13 Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur
11:05 Olimpiyat Oyunları’na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı Olimpiyat Oyunları'na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı
10:39 Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu
10:38 Kredi kartlarına katkı payı geliyor Limit düşürmek için sıraya girdiler Kredi kartlarına katkı payı geliyor! Limit düşürmek için sıraya girdiler
10:35 LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı
10:27 DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli’nin elini havada bıraktı DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı
10:20 Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen’den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen'den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor
10:07 Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü
10:02 Arda Güler’in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti’nin başını yaktı Arda Güler'in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti'nin başını yaktı
09:56 Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı
09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 16:58:53. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.