Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 Yendi

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 6. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, konuk ettiği Galatasaray Petrol Ofisi'ni 2-0 mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Seremoni öncesi hakemler ve iki takımın oyuncuları, 'Kadına ve Çocuğa Dokunma' pankartını açarken, tribünler alkışlarla karşılık verdi. Fenerbahçe, ilk yarıda Borgella ve Yağmur Uraz ile girdiği pozisyonlardan yararlanamazken, Galatasaray ise ceza sahasına girmekte zorluk yaşadı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Müsabakanın ikinci yarısına da etkili başlayan ev sahibi; ilk dakikalarda Yağmur ve Busem ile pozisyonlara girerken sonuç alamadı. Sarı-kırmızılılar ilk net pozisyonunu 58. dakikada Diallo ile buldu. Savunma arkasına atılan uzun topu kontrol eden Diallo, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top kaleci Natalia'da kaldı. İkinci yarıda tempo artarken, sarı-lacivertliler 62. dakikada 1-0 öne geçti. Sol taraftan kullanılan taç atışı sonrası Marta'nın pasında topu kontrol eden Ümran Özev, rakiplerinden sıyrılarak sol çaprazdan sağ ayağıyla uzak direğe yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Galatasaray'da Benan'ın geri pasında topu kapan Yağmur Uraz, ceza sahası içerisinde yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve sarı-lacivertliler 67. dakikada farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın kalan bölümüne başka gol olmazken Fenerbahçe karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, oynadığı 6 maçı da kazanarak puanını 18'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Ligde bu sezon 4. maçına çıkan Galatasaray ise ilk mağlubiyetini aldı ve 9 puanda kaldı.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası play-off maçları nedeniyle lige 2 hafta ara verilecek.

Hakemler: Tolga Akbaba, Önder Osman Zengin, Nuri Miski

Fenerbahçe: Natalia, Zoe Van Eynde, Plummer, Yaşam Göksu (Jaszek dk. 81), Ümran Özev, Regina Otu, Busem Şeker (Derya Arhan dk. 90+3), Ece Türkoğlu, Marta (Zeynep Kerimoğlu dk. 89), Borgella (Alkhovik dk. 90+3), Yağmur Uraz (İpek Kaya dk. 80)

Yedekler: Göknur Güleryüz, Cansu Kara, Mesude Alayont, Fatoş Yıldırım, Cansu Gürel

Teknik Direktör: Gökhan Bozkaya

Galatasaray: Gamze Yaman, Berna Yeniçeri (Arzu Akkurt dk. 75), Eda Karataş, Jazmin Jackmon, Benan Altıntaş (Ecem Cümert dk. 68), Ebru Topçu, Ecem Esen (Nazlıcan Parlak dk. 75), Bakarandze, Arzu Karabulut (Malado Diallo dk. 46), Maria Usme, Andrea Staskova

Yedekler: Handan Kurğa, Müge İnan, Demehin, İsmigül Yalçıner, Fatma Sağre Öztürk, İrem Eren

Teknik Direktör: Metin Ülgen

Goller: Ümran Özev (dk. 62), Yağmur Uraz (dk. 67) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Ecem Cümert, Ebru Topçu (Galatasaray), Borgella (Fenerbahçe) - İSTANBUL