Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının ardından - Erol Bulut - Son Dakika
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Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının ardından - Erol Bulut

29.04.2022 23:22

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, galibiyetinden ötürü Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, galibiyetinden ötürü Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Ülker Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, erken yedikleri golün oyun planlarını bozduğunu belirtti.

Deplasmanda, iç sahadaki performansı veremediklerini ve bunu toparlamaya çalıştıklarını anlatan Bulut, şunları kaydetti:

"3-2'lik bir mağlubiyet yaşadık. Erken gelen gol oynamak istediğimiz oyunu bozdu. Ondan sonra oyuna ortak olduk iyi futbol oynadık. 2 takım da iyi futbol sergiledi. Zaman zaman tempolu oyun oldu. Fenerbahçe'yi galibiyetinden dolayı tebrik ederiz. Evimizde ligin ilk 3 sırasında yer alıyoruz ama deplasmanda art sıralardayız. Aslında deplasmanlarda iyi oynadığımız maçlar oldu ama sonuçlandıramadık."

Erol Bulut, Muhammet Demir ile aralarındaki gerginliğe ilişkin bir soruya ise "Maçtan çıkan oyuncu biraz gergin oluyor. Adrenalin üst düzeyde oluyor. Takımla ilgili bir şey söylemişti, ona cevap verdim." yanıtını verdi.

Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının ardından - Erol Bulut
Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının ardından - Erol Bulut
Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının ardından - Erol Bulut
Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının ardından - Erol Bulut

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının ardından - Erol Bulut - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının ardından - Erol Bulut - Son Dakika
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