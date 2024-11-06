Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Michail Koutsoulas (Yunanistan), Dejan Rogie (Sırbistan)
Fenerbahçe Medicana: Cristina, Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca ( Gizem Örge, Vuchkova, Özlem Güven, Arelya Karasoy, Atanasijevic, Safronova, Dicle Nur Babat)
Grot Budowlani: Grabka, Druzkowska, Lysiak, Enweonwu, Blagojevic, Planinsec (Lysiak, Wilinska, Sobiczewska, Rozynska, Damaske)
Setler: 25-19, 25-20, 25-14
Süre: 68 dakika (22, 24, 22)
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 4. tur D Grubu'ndaki ilk maçında Polonya temsilcisi Grot Budowlani'yi 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Grot Budowlani'yi 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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