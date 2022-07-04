Fenerbahçe-Hull City maçının saati değişti - Son Dakika
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Fenerbahçe-Hull City maçının saati değişti

04.07.2022 18:55
Fenerbahçe-Hull City maçının saati değişti

Fenerbahçe ile İngiltere Chamapionship takımı Hull City arasında yapılacak dostluk maçının saati değişti.

Fenerbahçe ile İngiltere Chamapionship takımı Hull City arasında yapılacak dostluk maçının saati değişti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına 10 Temmuz Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama saatinin 21.30'dan 20.30'a alındığı bildirildi.

Karşılaşmanın biletlerinin satışına "passo.com.tr" adresinden devam ettiği kaydedildi.

Taraftarlar, Passolig kartına gerek olmaksızın bilet satın alarak maçı tribünden izleyebilecek.

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Kaynak: AA

Alpay Kazan, Fenerbahçe, Hull City, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Hull City maçının saati değişti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Hull City maçının saati değişti - Son Dakika
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