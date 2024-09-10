Fenerbahçe Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

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FENERBAHÇE, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda core ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Öte yandan yeni transfer Filip Kostic, Fenerbahçe'deki ilk antrenmanına çıkarken sakatlığını atlatan Alexander Djiku ise çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.