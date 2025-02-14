Fenerbahçe kazandı, Galatasaray kaybetti! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum - Son Dakika
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Fenerbahçe kazandı, Galatasaray kaybetti! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

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Avrupa futbolunda oynanan maçlar sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Fenerbahçe, Anderlecht'i 3-0 yenerek büyük bir avantaj elde ederken, Galatasaray ise AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu. Bu sonuçlar sonrasında Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. İşte güncel puan durumu...

14.02.2025 08:22  Güncelleme: 08:33
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Avrupa futbolunda play-off turu haftası heyecanı başladı. Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin oynadıkları maçların ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi.

FENERBAHÇE GÜLE OYNAYA YENDİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Anderlecht ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Belçika temsilcisi karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe aldığı bu galibiyetin ardından rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Belçika ekibi Anderlecht, gelecek hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek.

GALATASARAY FARK YEDİ

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanında sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynadığı müsabakada rakibine 4-1 mağlup oldu.

Galatasaray bu mağlubiyet sonrası rövanş öncesi tur şansını zora soktu. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta AZ Alkmaar'ı İstanbul'da ağırlayacak.

SIRALAMA GÜNCELLENDİ

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de sahaya çıktığı gece sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Fenerbahçe galibiyetiyle UEFA ülke puanına katkıda bulundu.

İşte oynanan maçlar sonrası UEFA ülke puanındaki son durum;

Fenerbahçe kazandı, Galatasaray kaybetti! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

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Son Dakika Spor Fenerbahçe kazandı, Galatasaray kaybetti! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mustafa Sagdic:
    GS Avrupa da her maç ya penaltı yiyior ya da kırmızı kart. Türkiye Ligi'nde tam tersi oluyor 17 7 Yanıtla
  • KAPLAN BEY:
    Gs türk hakem talebinde bulunsun UEFA ya aksi halde bedavadan uydurma penaltılar yada rakibine kırmızı kartlar olmadan Gs zaten maç kazanamıyor türk hakem Gs için can simiti olur. 18 4 Yanıtla
  • Erdinç Şimşek:
    Bu ülke puanını bizim kadar umursayan başka ülke varmı acaba 7 10 Yanıtla
  • KAPLAN BEY:
    Bir Galatasaray taraftarı olarak UEFA'dan acilen türk hakem talebinde bulunmalıyız aksi halde avrupa defterimiz kapanır 12 3 Yanıtla
  • Hakan Bilen:
    son 10 yıl türkiye ligi ve avrupanın özeti gözler önünde ülke puanını toparlayan Fenerbahçe sayesinde türkiye ilk 10 içerinde yoksa son 10 yılda 5 süper lig şampiyonu olan gsnin durumu ortada son 5 Avrupa maçında galibiyeti yok... 9 2 Yanıtla
  • My Way:
    Bir Galatasaraylı olarak Fenerbahceyi tebrik ederim.Baskili ve ezici bir oyunla turu ceplerine koydular.Bize gelince ise Osimen Torreira Yunus ve Sanchez olmadan ancak bu kadar olur.Tur çok zor ama imkansız değil.Umarim turu geçeriz. Burda yorum yazan arkadaşlara sesleniyorum lütfen taraftar olun ama asla fanatik olmayin. 8 0 Yanıtla
  • güven elibol:
    utanç kaynağı gavatsaray 5 3 Yanıtla
  • rifat ercan Atalay:
    Fenerbahçe kazansın puan toplasinki, gs nin hakemleri Şampiyonlar Ligine direk katılsın! 3 0 Yanıtla
  • Sefer tolun:
    Şikesarayın sayesinde Türkiyenin UEFA Puanları Eriyo Bu Gidişle Enaz İki Basamak Geriliyecek Türkiye FENERBAHÇELİ Olmak Her Türk Evladının Görevi Olmalı Bşrgün Herkes FENERBAHÇELİ OLACAK. 1 0 Yanıtla
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