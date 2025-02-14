Fenerbahçe kazandı, Galatasaray kaybetti! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

My Way:

Bir Galatasaraylı olarak Fenerbahceyi tebrik ederim.Baskili ve ezici bir oyunla turu ceplerine koydular.Bize gelince ise Osimen Torreira Yunus ve Sanchez olmadan ancak bu kadar olur.Tur çok zor ama imkansız değil.Umarim turu geçeriz. Burda yorum yazan arkadaşlara sesleniyorum lütfen taraftar olun ama asla fanatik olmayin.