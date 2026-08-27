Fenerbahçe, Lyon'u 2-1 Yenerek Bir Üst Tura Yükseldi

Stat: Groupama

Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)

Olimpik Lyon: Greif, Maitland-Niles (Dk. 62 Athekame), Kluivert, Niakhate, Vinicius (Dk. 86 Tagliafico), Morton (Dk. 86 Bidstrup), Tessmann (Dk. 76 Sulc), Tolisso, Nuamah (Dk. 62 Boudache), Fofana, Openda

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood (Dk. 80 İrfan Can Kahveci), Talisca (Dk. 67 İsmail Yüksek), Oğuz Aydın (Dk. 76 Nene), Muric (Dk. 80 Lukaku)

Goller: Dk. 24 Muric, Dk. 28 Brown (Fenerbahçe), Dk. 61 Fofana (Olimpik Lyon)

Sarı kartlar: Dk. 32 Skriniar, Dk. 90+4 Guendouzi, Dk. 90+5 Nene (Fenerbahçe), Dk. 51 Openda (Olimpik Lyon)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Olimpik Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek lig aşamasına yükseldi.

56. dakikara Fenerbahçe hızlı çıktı. Greenwood'un pasında savunmanın arkasına hareketlenen Guendouzi soldan atağa katılan Oğuz Aydın'ı topla buluşturdu. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez sert vurdu ancak top az farkla üstten dışarı çıktı.

58. dakikada Vedat Muric'in ara pasında soldan ceza sahasına giren Oğuz Aydın ceza yayı üzerindeki Guendouzi'yi topla buluşturdu. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Greif gole izin vermedi.

61. dakikada fark 1'e indi. Maitland-Niles'ın ceza sahası içi sol çaprazına ortasında boş pozisyonda topla buluşan Fofana'nın bekletmeden vuruşunda top uzak köşeden filelere gitti: 1-2.

68. dakikada Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Guendouzi kaleyi düşündü. Bu futbolcunun plase vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

71. dakikada Fofana'nın uzaktan şutunda Ederson'dan dönen top Brown'da kaldı. Athekame'nin müdahalesinde meşin yuvarlağı önünde bulan Boudache çaprazdan topu ağlara yolladı. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Maurizio Mariani, pozisyonun faul olduğunu belirterek golü iptal etti.

82. dakikada sol kanatta topla buluşan Nene, geriden atağa katılan Guendouzi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Greif son anda gole engel oldu.

90. dakikada ceza yayı üzerinde topu alan Tolisso, sağdan ceza sahasına giren Boudache'ı gördü. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

Fenerbahçe karşılaşmayı 2-1 kazandı.